Cuidado en la vía pública: el nuevo cartel con Inteligencia Artificial que cambia su mensaje cuando pasás

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El cartel de la calle siempre fue el medio más masivo y, por definición, el menos personalizado. El mismo mensaje para miles de personas que pasan por el mismo lugar, sin importar quiénes son ni qué necesitan. Custom Ads rompe esa lógica: cada soporte analiza el entorno en tiempo real y genera un mensaje distinto según lo que el sistema considera más relevante para ese momento puntual.

Cómo funciona la personalización contextual

Un punto importante para entender bien qué hace esta tecnología: no identifica personas individuales. La personalización es contextual, no biométrica. El sistema analiza variables como el momento del día, las condiciones climáticas, el tipo de vía pública y las categorías de productos más relevantes para ese contexto. A partir de esos datos, elige un producto del catálogo de Mercado Libre y genera un mensaje ajustado a la situación.

Algunos ejemplos concretos: un cartel puede mostrar productos para la lluvia cuando el tiempo está nublado, artículos de entretenimiento en horarios de mayor tiempo de espera, o sugerencias relacionadas con la movilidad en zonas de tránsito. El resultado es que el mismo soporte físico puede mostrar múltiples versiones del anuncio a lo largo del día, sin que nada cambie en la estructura del cartel.

El código QR que cierra la venta en el acto

Lo que diferencia a Custom Ads de la publicidad exterior tradicional no es solo el mensaje personalizado, sino lo que pasa después. Cada cartel incluye un código QR que el peatón puede escanear con el celular para ir directamente al producto que aparece en la pantalla y concretar la compra en el momento, sin necesidad de buscar nada. Eso convierte a la valla callejera en un punto de venta activo, con métricas de conversión similares a las del entorno digital.

"Custom Ads introduce una nueva forma de pensar la vía pública: deja de ser un mensaje único para todos y se convierte en una experiencia personalizada, dinámica y accionable", explicó Valeria Bazzi, Directora Sr de Branding y Comunicación de Mercado Libre. "No solo mostramos el producto correcto en el momento justo, sino que además cerramos el loop: cada impacto puede convertirse en una compra".

Por qué este formato le importa a las marcas

La publicidad exterior siempre fue difícil de medir. Custom Ads apunta a resolver exactamente ese problema: al incorporar un QR con seguimiento y adaptar el mensaje al contexto, la plataforma puede medir cuántos escaneos genera cada versión del cartel, cuántos de esos escaneos se convierten en compras y qué tipo de contexto genera mejores resultados. Eso acerca a la vía pública estándares de performance que antes solo existían en el mundo digital.