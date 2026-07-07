Cómo ver el partido de Argentina sin problemas en el trabajo

Argentina juega a las 13 horas: cómo ver el partido sin problemas en el trabajo.

Cuando juega la Selección, el país parece detenerse. Pero esta vez el partido comienza a las 13, en pleno horario laboral para millones de argentinos y mientras algunos podrán verlo desde sus casas o con mayor flexibilidad, otros deberán compatibilizar la pasión futbolera con reuniones, entregas y jornadas presenciales.

La buena noticia es que especialistas en recursos humanos y psicología del trabajo coinciden en que disfrutar de un evento excepcional como un partido de la Selección en el Mundial no tiene por qué traducirse en una baja de productividad, siempre que exista organización, comunicación y acuerdos entre empleados y empleadores.

Recomendaciones para ver el partido de la Selección en horario laboral

Hablarlo antes, la recomendación número uno

Para quienes trabajan de manera presencial, la primera sugerencia de los expertos es evitar las "escapadas" improvisadas o las excusas de último momento. En lugar de eso, recomiendan conversar previamente con el jefe o con el equipo para reorganizar la jornada. Adelantar tareas durante la mañana, recuperar ese tiempo más tarde o aprovechar el horario de almuerzo son alternativas que muchas empresas ya implementan durante eventos deportivos de gran convocatoria.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que una adecuada organización del tiempo de trabajo y la flexibilidad laboral pueden contribuir tanto al bienestar de los trabajadores como a la productividad de las organizaciones.

Una pausa puede ayudar más de lo que perjudica

La psicóloga organizacional Sabine Sonnentag, una de las investigadoras más reconocidas en recuperación del estrés laboral, sostiene que las pausas permiten que el cerebro se recupere de las demandas cognitivas acumuladas y ayudan a mantener un rendimiento más estable durante el resto de la jornada.

En la misma línea, la investigadora Emily Hunter, de la Universidad de Baylor, encontró que los descansos breves durante la jornada laboral mejoran la concentración y favorecen el compromiso con las tareas posteriores. En otras palabras, mirar un partido durante el horario de almuerzo y luego retomar el trabajo puede resultar más beneficioso que intentar trabajar mientras se sigue el minuto a minuto por redes sociales.

Este martes la Scaloneta enfrentará a Egipto desde las 13hs.

El verdadero enemigo de la productividad no es el partido

Los especialistas coinciden en otro punto, lo que más perjudica el rendimiento no suele ser un evento puntual de dos horas, sino las interrupciones constantes. El Work Trend Index de Microsoft reveló que los trabajadores reciben cientos de interrupciones durante la jornada entre correos electrónicos, mensajes y reuniones, lo que dificulta sostener períodos prolongados de concentración. Por eso, expertos en productividad recomiendan agrupar tareas importantes antes del partido y reservar las actividades de menor complejidad para después.

Qué conviene hacer si querés ver a la Selección

Los especialistas sugieren algunas estrategias simples:

Avisar con anticipación si será necesario reorganizar horarios.

Aprovechar el descanso para almorzar mientras se mira el partido.

Adelantar las tareas prioritarias durante la mañana.

Evitar seguir el encuentro únicamente mediante notificaciones y redes sociales, ya que las interrupciones constantes afectan más la atención que dedicar un tiempo específico al evento.

Una vez terminado el partido, cerrar aplicaciones deportivas y volver a concentrarse en las tareas pendientes.

El home office ofrece mayor flexibilidad, pero también requiere más disciplina.

Los expertos recomiendan bloquear la agenda durante el horario del partido si es posible, avisar previamente al equipo y compensar ese tiempo al finalizar la jornada. Lo importante es evitar la multitarea extrema: intentar trabajar mientras se mira el partido suele disminuir tanto el rendimiento laboral como el disfrute del encuentro.

Diversos estudios sobre gestión del tiempo coinciden en que el cerebro funciona mejor cuando puede dedicar períodos definidos a una sola actividad, en lugar de alternar constantemente entre distintas tareas. Cada empresa tiene sus propias políticas y no existe una norma que obligue a otorgar tiempo para ver un partido de fútbol. Sin embargo, en los últimos años muchas organizaciones optaron por habilitar pantallas, flexibilizar horarios o permitir pausas durante encuentros de gran convocatoria, entendiendo que estos eventos también fortalecen el clima laboral y el sentido de pertenencia.