A qué hora juega la Selección Argentina vs. Egipto: TV en vivo y dónde ver online por los 16vos del Mundial 2026

Selección Argentina.

La Selección Argentina dio un nuevo paso en su objetivo de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022. Con una victoria por 3-2 frente a Cabo Verde en la fase anterior, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso.

El rival será Egipto, que selló su clasificación luego de eliminar a Australia en una definición por penales. Con Lionel Messi como principal referencia futbolística y un plantel que mantiene la base campeona del mundo, la Albiceleste buscará avanzar entre los ocho mejores del certamen.

Cuándo juega Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

El encuentro entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el martes 7 de julio, a las 13 (hora de Argentina), en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Será un duelo decisivo para el conjunto de Lionel Scaloni, que intentará mantener el sueño de conquistar el bicampeonato mundial luego de la histórica consagración en Qatar 2022.

Selección Argentina.

Argentina vs. Egipto: TV en vivo y dónde ver online

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, Flow, Paramount +, Disney +, Telefe, TV Pública y TyC Sports.

El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Si supera a Egipto, la Selección Argentina continuará un recorrido que aparece cada vez más exigente en la fase eliminatoria.

Este sería el calendario del equipo de Lionel Scaloni en caso de avanzar:

Cuartos de final: frente a Suiza, Colombia o Ghana. Sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City.

frente a Suiza, Colombia o Ghana. Sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.

miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta. Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.

La Albiceleste llegó a esta instancia después de completar una sólida fase de grupos y superar un exigente cruce en la ronda anterior. Estos fueron sus resultados hasta el momento:

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia.

Argentina 2-0 Austria.

Argentina 3-1 Jordania.

Fase eliminatoria

16vos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde.

Con Lionel Messi como emblema y una estructura consolidada bajo la conducción de Scaloni, Argentina buscará seguir escribiendo una nueva página en su historia mundialista. El duelo frente a Egipto marcará un nuevo examen para un equipo que llegó al torneo con el objetivo de defender la corona y volver a pelear por el título más importante del fútbol internacional.