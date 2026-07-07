La Real Sociedad renueva el contrato de Matarazzo tras el éxito en la Copa del Rey

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, durante el partido

​La Real Sociedad ha ampliado el contrato del entrenador Pellegrino ‌Matarazzo hasta ‌el final de la temporada 2027-28, según ha anunciado este martes el club de LaLiga, como reconocimiento al técnico estadounidense por haberlos llevado a conquistar la ​Copa del ⁠Rey en sus primeros meses ‌al frente del equipo.

Con ⁠ello, el técnico ⁠de 48 años, que se incorporó al club vasco en diciembre, se ⁠convirtió en el primer entrenador ​estadounidense en ganar un ‌trofeo importante en ‌una de las cinco principales ⁠ligas europeas. La victoria sobre el Atlético de Madrid también aseguró al club una plaza ​en ‌la Europa League de la próxima temporada.

Matarazzo se hizo cargo de la Real Sociedad cuando el equipo se ⁠encontraba cerca de la zona de descenso de La Liga, y lo llevó a terminar en décima posición con 46 puntos.

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"Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, ‌con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar", dijo Matarazzo en un ‌comunicado.

La Real Sociedad comenzará su campaña en La Liga 2026-27 el ‌17 de ⁠agosto, visitando al Real Madrid en el Santiago ​Bernabéu.

Con información de Reuters