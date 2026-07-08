Milei: "Pongo la Casa Rosada a disposición de la Selección, yo me quedo en Olivos"

El presidente Javier Milei sostuvo que puso a disposición la Casa Rosada para que los jugadores de la Selección Argentina vayan a festejar en caso de que ganen el Mundial de Fútbol. El mandatario enfatizó que no permitirá que haya ningún funcionario se cruce con los futbolistas.

"Pongo la Casa Rasada a disposición de la Selección, yo me quedo en Olivos y convenzo a mi hermana que no vaya a trabajar", sostuvo Milei en una entrevista en El Observador. "No soy digno de estar en esa foto, el logro es de ellos, el mérito es de ellos y la fiesta es de ellos junto a los argentinos", agregó.

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