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Javier Milei presidente

Milei: "Pongo la Casa Rosada a disposición de la Selección, yo me quedo en Olivos"

El Presidente además sostuvo que si la Selección gana el Mundial le pedirá a su hermana que tampoco vaya a la casa de Gobierno. "La vaciamos, la fiesta es de ellos", enfatizó. 

08 de julio, 2026 | 10.47

El presidente Javier Milei sostuvo que puso a disposición la Casa Rosada para que los jugadores de la Selección Argentina vayan a festejar en caso de que ganen el Mundial de Fútbol. El mandatario enfatizó que no permitirá que haya ningún funcionario se cruce con los futbolistas. 

"Pongo la Casa Rasada a disposición de la Selección, yo me quedo en Olivos y convenzo a mi hermana que no vaya a trabajar", sostuvo Milei en una entrevista en El Observador. "No soy digno de estar en esa foto, el logro es de ellos, el mérito es de ellos y la fiesta es de ellos junto a los argentinos", agregó. 

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