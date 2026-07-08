Kostyuk y Noskova se citan en semifinales de Wimbledon

Wimbledon

La ​ucraniana Marta Kostyuk se clasificó el miércoles para las semifinales del torneo de Wimbledon tras deshacerse con rapidez ‌por 6-3 y 6-2 ‌de la italiana Jasmine Paolini, subcampeona de 2024, en una sofocante pista central.

La cabeza de serie número 12 se mostró decidida desde el principio y se llevó el primer set en 36 minutos, rompiendo el servicio de su rival para ponerse 3-2 arriba y volviendo a hacerlo con el ​5-3.

La jugadora de ⁠24 años, que disputaba por primera vez los cuartos ‌de final de individuales de Wimbledon y jugaba ⁠en la pista central, había perdido ⁠sus dos últimos enfrentamientos contra Paolini, preclasificada número 13, pero supo aprovechar su potente golpe de derecha para lograr una ⁠impresionante victoria.

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Kostyuk volvió a romper el servicio de Paolini ​para ponerse 3-1 arriba en el segundo ‌set, sin que la italiana ‌tuviera ni una sola oportunidad de break, y luego ⁠mantuvo su servicio.

Con la reina Camila observando desde el palco real, el público intentó animar a la menos favorita, pero Kostyuk cerró el partido sin piedad a los 69 ​minutos con ‌un segundo punto de partido sobre el servicio de la italiana.

La ucraniana se medirá ahora en semifinales a Linda Noskova, que se convirtió en la segunda checa en alcanzar las semifinales de Wimbledon de este ⁠año, tras derrotar a la belga Elise Mertens por 6-3 y 7-5.

La cabeza de serie número nueve del torneo, que ha ido escalando posiciones en la clasificación de forma sigilosa este año, arrolló a la experimentada Mertens, de 30 años, con potentes devoluciones, golpes de fondo milimétricos y alguna que otra dejada ‌inesperada, bajo el calor abrasador de la hora del almuerzo en la Pista Uno.

Mertens, seis veces campeona de dobles en torneos de Grand Slam y cabeza de serie número 25 en individuales en Wimbledon, tuvo que esforzarse mucho en sus juegos de ‌servicio, salvando nueve puntos de break.

Noskova, de 21 años, rompió su tenaz resistencia en el octavo juego del primer set y en ‌el undécimo ⁠del segundo, y cerró el partido con un potente servicio que la belga solo pudo enviar ​fuera, alcanzando así su primera semifinal de Grand Slam y uniéndose a su compatriota Karolina Muchova en esta instancia.

Con información de Reuters