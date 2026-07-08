FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó nuevamente sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial durante este año, fijándolas en un moderado 3%. Según el último informe de Perspectivas Económicas Globales presentado este miércoles, el organismo advirtió que el planeta enfrenta serios riesgos debido a la prolongación de la guerra en Medio Oriente, las crecientes trabas al comercio internacional y una posible corrección a la baja en el mercado financiero respecto al boom de la Inteligencia Artificial.

A pesar del freno, el Fondo reconoció que la actividad global resistió el impacto del conflicto mejor de lo esperado en los análisis de abril. Esto se debió, fundamentalmente, a que la fuerte demanda del sector tecnológico logró compensar el shock energético provocado por los combates en una de las regiones con mayores reservas de hidrocarburos del mundo.

"Hasta ahora las cosas han ido bien, pero eso no elimina los factores de riesgo. Un colapso en los intentos de paz y la reanudación de los combates a gran escala serían peligrosos, ya que los países agotaron sus reservas de crudo y tienen menos margen de maniobra", advirtió Deniz Igan, jefa de Estudios Económicos Mundiales del FMI.

La radiografía económica que ve el FMI

Crecimiento en baja: Tras el 3% estimado para este año, el FMI espera un repunte del 3,4% para 2027, una cifra que de todos modos se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2024 y 2025.

Inflación global en alza: El organismo elevó su previsión de inflación mundial para 2026 al 4,7% (0,3 puntos más que en su previsión anterior), empujada por los costos logísticos y energéticos. Para 2027 proyecta una desaceleración al 3,9%.

El comercio se frena: El intercambio global de mercancías sufrirá una fuerte desaceleración, pasando de un crecimiento del 5% en 2025 a un 3,5% en 2026, afectado en parte por la entrada en vigencia de los nuevos aranceles aplicados por Estados Unidos.

El informe económico subraya que los precios internacionales de la energía vuelven a estar en el centro de la escena ya que hoy son un 25% más caros que antes del inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los técnicos del FMI trazaron sus nuevas proyecciones bajo la hipótesis de que el estratégico Estrecho de Ormuz comenzará una reapertura gradual a mediados de este mes, para recuperar la normalidad recién en marzo de 2027.

Finalmente, el organismo remarcó que las perspectivas actuales dividen al mundo en dos: por un lado, los países exportadores de combustibles y aquellos fuertemente integrados a la cadena de valor de la Inteligencia Artificial se verán beneficiados. Por el otro, las economías que solo importan materias primas y quedaron rezagadas de la ola tecnológica global sufrirán las peores revisiones a la baja en sus ingresos.

Con información de Reuters. Editado en español por Carlos Serrano.