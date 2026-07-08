Aumentan los casos de bronquiolitis y neumonía por virus respiratorios muy contagiosos

El Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 25 confirma un aumento sostenido de casos de bronquiolitis y neumonía vinculados al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), mientras que la influenza muestra una desaceleración en su circulación. La vigilancia indica que, aunque los niveles se mantienen dentro de lo esperado, la presión sobre el sistema sanitario persiste.

El Ministerio de Salud difundió la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 25, donde se detalla la evolución de los principales virus respiratorios en circulación. Según el informe oficial, “los virus respiratorios se mantienen dentro de los niveles esperados para esta época del año”, aunque se observa una desaceleración en la circulación de influenza A, particularmente del subtipo H3N2.

En contraste, el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) muestra un incremento sostenido desde la semana 13, lo que impacta directamente en la cantidad de cuadros de bronquiolitis y neumonía notificados en todo el país. El BEN señala que en pacientes ambulatorios la positividad para influenza descendió del 41% en la semana 24 al 33,3% en la semana 25, reflejando una tendencia a la baja en la circulación de este virus.

En cuanto al VSR, se registraron 21 casos positivos en pacientes ambulatorios durante las últimas cuatro semanas, cifra que marca un repunte respecto de períodos anteriores. La vigilancia en pacientes internados confirma la misma tendencia: mientras los casos de influenza disminuyeron, las detecciones de VSR aumentaron, con 277 confirmados por laboratorio, 29 más que la semana anterior.

Este aumento repercute en los cuadros clínicos: hasta la semana 24 se notificaron 67.907 casos de neumonía y 47.683 de bronquiolitis, cifras que, aunque dentro de lo esperado, generan preocupación en los equipos de salud. El corredor endémico, que compara la circulación actual con los últimos cinco años, ubica a ambas enfermedades en zona de éxito, es decir, dentro de los parámetros históricos, aunque con tasas ligeramente inferiores.

El mayor número de notificaciones acumuladas a esta altura del año se había registrado en 2016, exceptuando el período de la pandemia de COVID-19, lo que permite contextualizar la situación actual.

En paralelo, la vigilancia genómica realizada por ANLIS Malbrán confirma que la variante predominante de influenza A sigue siendo el subclado K (J.2.4.1), con un 95% de las muestras caracterizadas en 2026. Durante la última semana se identificaron 25 nuevos casos de esta variante, con un acumulado de 294 en lo que va del año, concentrados principalmente en las regiones Centro y NOA.

La situación epidemiólogica de la fiebre chikungunya y el dengue

Respecto a otras enfermedades, el BEN informa que la fiebre chikungunya mantiene un descenso sostenido desde la semana 16, con 2.819 casos confirmados y probables, de los cuales el 96% se concentra en el NOA.

En cuanto al dengue, la situación permanece estable: no se registraron nuevos casos confirmados y se observa una leve disminución en los sospechosos, aunque aún se investigan 335 casos probables a nivel nacional. Finalmente, el Ministerio subraya la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica, promover la toma de segundas muestras y completar estudios diagnósticos para confirmar o descartar casos de dengue y otras enfermedades emergentes.