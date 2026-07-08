Franco Colapinto se reconcilió con Pierre Gasly tras su desencuentro en Silverstone: "Nos divertimos"

Colapinto mantuvo una tranquila charla con Gasly.

A pesar de haber sumado con los dos pilotos, el clima quedó caldeado el domingo pasado en el interior de Alpine tras el GP de Gran Bretaña como consecuencia del incidente que hubo entre los pilotos en el inicio de la carrera. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly habían tenido una buena largada en el Circuito de Silverstone, aunque el galo terminó por empujar al pilarense fuera de la pista en su intento por superar a Esteban Ocon.

Debido al accionar del francés, el piloto argentino no dudó en reclamarle a su ingeniero por la radio y la discordia continuó incluso después de haber cruzado la línea de meta, cuando se mostró molesto con su compañero. Por el lado de Gasly la cosa también estuvo picante, ya que se quejó de haber terminado detrás de Colapinto después de una mala parada en boxes que lo habría dejado fuera de los puntos de no ser por la sanción a Andrea Kimi Antonelli.

No obstante, todo lo sucedido en pista no fue suficiente para dañar la relación de la dupla de la escudería francesa, que tuvo una reunión postcarrera en Silverstone para resolver sus diferencias. Tal es así que Franco y Pierre se mostraron nuevamente unidos en un video publicado por Alpine, en el que ambos conversaron acerca de lo sucedido y llevaron tranquilidad a los fanáticos mostrando la unión intacta en la sede de Enstone.

“Tuvimos batallas al límite, nos divertimos mucho”, comenzó el pilarense en el video entre risas, a lo que le siguió la respuesta de Gasly, quien señaló que no lo había visto mientras tenía su duelo con el Haas. “Sí, lo escuché después de la carrera. Estaba yendo por el interior de Esteban. No tenía idea que estabas ahí, lo manejaste muy bien”, dijo el piloto galo, haciendo referencia a la comunicación que el argentino mantuvo con su ingeniero.

Por su parte, Colapinto continuó con la buena onda y destacó que sortearon la situación sin inconvenientes: “Nos pasamos muy cerca, pero todo estuvo bajo control”. Tras eso, el video prosigue con un breve análisis de lo que fue la novena fecha del campeonato para Alpine, que sumó tres puntos en el viejo aeródromo y se ve amenazado por Racing Bulls, cuyas mejoras lo han convertido en un rival para los de Enstone en la lucha por la zona media de la tabla.

Alpine recuperó 15 posiciones en Silverstone.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.