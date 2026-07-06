El director de Alpine atentó contra la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Mejor opción”

El argentino tiene contrato hasta diciembre.

A pesar de no haber logrado el cometido de sumar en la temporada pasada de la Fórmula 1, Franco Colapinto obtuvo su renovación para este año en Alpine, que le dio una segunda oportunidad considerando que el A525 no era un coche competitivo. No obstante, la historia fue distinta con el A526 que, motorizado por Mercedes, ha obtenido buenos resultados en esta edición del campeonato del mundo, incluso con el pilarense a bordo.

Después de sumar su primer punto para la escudería francesa en Shanghái, el piloto argentino logró puntuar en cinco de las nueve fechas disputadas hasta el momento, además de que obtuvo el sexto lugar en Montreal, su mejor resultado en la F1. Con todo el trabajo que viene haciendo tanto dentro como fuera de la pista, uno pensaría que la renovación para 2027 está al caer, pero al parecer no todos piensan igual.

En la previa al GP de Gran Bretaña, Steve Nielsen puso en duda la continuidad del pilarense en la máxima categoría cuando fue consultado por permanencia de la dupla actual para la siguiente temporada. “Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras”, comenzó el británico cuando le preguntaron si el rendimiento del piloto da buenas señales de cara a una posible renovación.

De hecho, el director de Alpine destacó los resultados obtenidos en China y Miami, aunque advirtió que eso no garantiza que tenga el asiento asegurado para 2027. “Cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1”, agregó Nielsen, una respuesta que dejó un sabor amargo en el equipo galo en la previa a la cita en Silverstone.

En cuanto a las características que más ha desarrollado el argentino desde que se unió al equipo en 2025, el inglés remarcó la regularidad que ha tenido Franco y el hecho de que pueda competir internamente con Gasly: “Su regularidad, sobre todo en las carreras, es mucho mejor que antes, así como su capacidad para plantarle cara a Pierre. Ya lo hizo un poco el año pasado, pero nuestro coche era tan malo que resultaba difícil separar el grano de la paja”.

Colapinto suma 18 puntos en el campeonato.

Colapinto respondió con resultados

Sin dudas, las declaraciones de Steve Nielsen no cayeron bien en el círculo de Franco Colapinto, que viene haciendo un trabajo notable en Alpine y también le ha llevado varios patrocinadores de peso. Pero claro que el argentino tenía que responder en la pista, algo que hizo este domingo en el GP de Gran Bretaña al terminar en el noveno lugar después de haber salido décimonoveno, sin mencionar que superó nuevamente a Pierre Gasly.