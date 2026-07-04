Colapinto se mostró tapado de laburo en las redes.

Desde su llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto se ha convertido en uno de los pilotos más carismáticos y más queridos por los fanáticos de Alpine, sin mencionar la cantidad de argentinos que lo siguen a todas partes para mostrarle su constante apoyo. De ahí que Alpine suela darle merchandising para firmar al pilarense, algo que se pudo apreciar con todo lo que se puso a disposición del público en su exhibición en Buenos Aires en abril.

Una situación similar se dio esta semana en las oficinas de la base de Enstone, que está a solo unos 30 kilómetros del Circuito de Silverstone, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña por la novena fecha de la temporada. Y es que la escudería francesa llenó toda una habitación de remeras, gorras y otras cosas de merchandising para que sean firmadas por el piloto argentino.

Tal es así que incluso llegaron a hacerle una broma al ponerle un cartel en la puerta que dice “Firmando, no molestar, por favor”. Lo más gracioso es que el cartel incluyó una foto de Franco cabizbajo agarrándose el pelo y, debajo de la imagen, agregaron un “Nooooo” para enfatizar el cansancio del pilarense de tanto firmar, una divertida escena que salió a la luz gracias a un video subido por el piloto.

A través de su cuenta de Instagram, Colapinto mostró tanto el cartel como el interior de la habitación y le agregó un texto encima que dice: “Estoy firmando, estoy ocupado”. Por fuera del mucho laburo que tenía por delante el argentino, lo que llamó la atención de los fanáticos fue la buena onda que se vive en el interior del equipo galo, además de que se escuchaba de fondo la canción “Wonderwall” de Oasis, lo que le dio un plus al video.

Cabe mencionar que no se reveló si el merchandising será comercializado en Silverstone durante este fin de semana o si formará parte de los premios que suele entregar Alpine con sus concursos realizados en redes sociales. De hecho, el año pasado, la escudería francesa realizó varios sorteos en sus cuentas oficiales que tuvieron como premios gorras y remeras firmadas, tanto por Colapinto como por su compañero, Pierre Gasly.

El argentino suma 16 puntos en la temporada.

Colapinto, esperanzado con puntuar en Silverstone

Luego de haber quedado en el decimoquinto lugar en el GP de Austria, Franco Colapinto se mostró optimista sobre sus posibilidades de volver a la zona de puntos este fin de semana en Silverstone. Así lo manifestó en un comunicado publicado por Alpine en la previa a la novena fecha: “Tenemos muchas oportunidades para entender mejor el auto y ya estuve trabajando en el simulador para preparar Silverstone”.