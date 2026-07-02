Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

Una de las primeras decisiones que tomó Flavio Briatore tras su regreso a la sede de Enstone a mediados del 2024 fue dejar de lado el desarrollo del coche de Alpine para 2025 ante la inminente llegada del cambio de reglamento. Como resultado, el A525 fue un refrito del A524, con leves modificaciones y un abandono casi total de las actualizaciones, lo que se trasladó a los resultados cosechados en la temporada.

Tal es así que la escudería francesa solo sumó 22 puntos, todos de la mano de Pierre Gasly, y terminó en el último lugar de la tabla de constructores, aunque sumó a Franco Colapinto y le dio desarrollo para este año. Sin dudas, el sacrificio valió la pena, ya que el A526 ha mostrado notables resultados hasta el momento, incluso con el podio del francés en Mónaco y un sexto lugar del argentino en Montreal, su mejor resultado en la Fórmula 1.

Ahora bien, uno de los beneficios que tenía el equipo galo por haber terminado en el fondo del campeonato pasado era contar con un 115% de tiempo en el túnel de viento, la herramienta aerodinámica usada por los equipos para medir el rendimiento de los monoplazas. No obstante, dicho porcentaje se actualiza cuando se llega a la mitad del año, siguiendo los resultados que han obtenido las escuderías en el transcurso de la temporada.

De ahí que este miércoles 1º de julio haya marcado un quiebre en Alpine, que actualmente marcha en el quinto lugar de la tabla y se posiciona como líder de la zona media, lo que tiene como consecuencia la pérdida de tiempo en el túnel de viento. Tras la actualización de la FIA, la escudería pasó a contar con un 90% del tiempo para hacer uso de ese recurso, solamente por encima de Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes, la que menos tiempo tiene a su favor.

Por otra parte, otras escuderías han aumentado o mantenido sus límites disponibles para el túnel de viento, siendo Aston Martin la que más tiempo ha recuperado al estar en el penúltimo lugar de la tabla con un punto. Distinta es la situación de Cadillac, que es el equipo con más tiempo no solo por estar en el fondo de la tabla sin puntos, sino también por ser el debutante de la temporada en la máxima categoría.

El equipo galo ha sumado en siete de las ocho fechas.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Austria 2026