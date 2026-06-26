Briatore habló de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires.

Debido al conflicto bélico en Oriente Medio con las invasiones a Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, la Fórmula 1 se vio obligada a cancelar los GPs de Baréin y Arabia Saudita, lo cual dejó todo el calendario de abril sin actividades. Fue durante ese período que Franco Colapinto aprovechó para organizar una exhibición en Buenos Aires a fines de dicho mes, algo que se llevó a cabo en el barrio de Palermo y tuvo una enorme convocatoria.

Tal es así que se estima que hubo más de 600 mil personas que estuvieron presentes en la presentación del piloto argentino, algo que sorprendió en la máxima categoría, considerando que no había tenido grandes resultados en la competencia hasta el momento. Justamente sobre eso habló Flavio Briatore, quien quedó perplejo por la cantidad de fanáticos que se acercaron a ver a Franco, que vivió una jornada de ensueño con su gente.

“Nunca me lo creí. Creía que iban a ir 10 mil, 20 mil personas, pero medio millón de personas para ver nada porque todos estaban detrás de todos. Tienes medio millón de personas que no ven nada”, comenzó el asesor de Alpine en una reciente entrevista con el podcast Beyond the Grid. Y es que la convocatoria fue tan amplia que muchos de los asistentes ni siquiera llegaron a ver el Lotus E20 y el Mercedes W196 que usó el pilarense.

En este sentido, lo que más sorprende al empresario italiano es que Franco ni siquiera había conseguido resultados importantes en la máxima categoría como para tener tantos seguidores dispuestos a pasarse tanto tiempo a la intemperie para ver a su piloto. “Y lo raro es que nunca ganó nada. Aún no entiendo a medio millón de personas o más estando allí por Franco. Realmente no entiendo”, agregó al respecto.

Por si fuera poco, el haber estado con su gente funcionó como un motor interno para el argentino, que consiguió terminar en el séptimo lugar en el GP de Miami cuando se dio el regreso de la competencia a inicios de mayo y sexto en el GP de Canadá en la fecha siguiente. De hecho, Colapinto se encuentra en el decimosegundo lugar de la tabla con 16 puntos, tan solo dos unidades de Oliver Bearman (Haas).

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1