Yanina Latorre mandó al frente nuevamente a Diego Latorre.

Yanina Latorre no tiene reparo alguno en revelar las intimidades más profundas de las grandes personalidades de la televisión. Esto no solo atañe a los perfectos desconocidos que ningún vínculo tienen con ella, sino incluso a sus más cercanos afectos. Esto desde luego involucra a su esposo, Diego Latorre, de quien contó en más de una ocasión situaciones sumamente privadas.

Este miércoles por la tarde, en el programa que conduce en El Observador, volvió a mandar al frente a su marido con las vivencias que está atravesando en los Estados Unidos, mientras cubre la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 para el equipo de ESPN.

Yanina junto a Diego Latorre.

¿Qué reveló Yanina Latorre de Diego Latorre?

En determinado momento del ciclo, Yanina sostuvo que Diego "es un problema para la familia". "Me di cuenta que es como tener un abuelo", lo destrozó su pareja. Para ejemplificar esto, contó cómo Lola Latorre (la hija de ambos) lo asiste durante su labor en el norte del continente. "Diego fue al lobby, le pidió una funda para trajes, Lola le puso; le mandó el traje; la corbata y todo para el partido inaugural. Le dijo 'cuando llegues planchalo'; le armó todos los conjuntos del jean; la ropa; todo bien canchero; lo vistió y le dejó el carrión armado", relató.

Luego de haber hecho todo eso, la blonda deslizó que su hija también la anotició de que le había puesto candado a la valija y que le pidió a su padre que no pierda la plata. "Es una genia. Y me dijo 'como papá no tiene movilidad ya le dije que lo voy a buscar al aeropuerto, lo llevo a comer todas las noches'. Una santa Lola, que bien que la críe", se autofelicitó.

Finalmente, subrayó: "Diego es un problema para todo. Hay que acomodarle todo. Ahora le digo 'no es que me querías, me reemplazaste por Lola y ya no me necesitás', ya encontró a otra que le haga todo".