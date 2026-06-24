Yanina Latorre contó todo sobre la crisis de Mauro Icardi y la China Suárez.

Un nuevo escándalo rodea a Mauro Icardi y la China Suárez, luego de que se tomara conocimiento de la agresión que esta última perpetró contra la modelo Ekaterina Ojeda en el boliche Tequila, producto de un supuesto acercamiento entre ella y el futbolista del Galatasaray.

"Me los crucé, estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí", comentó la muchacha a Intrusos sobre la situación. "Él estaba solo y después llegó ella", explicó, para luego señalar que habían mantenido una charla "típica" en el contexto de un establecimiento bailable. Además, negó haber podido hablar con la China y sostuvo que no permitió que el jugador la bese, marcando que ella "enojada estaba, quizás con él, no sé si conmigo".

Entre tanto misticismo, apareció la figura que suele dar mayor claridad en este tipo de acontecimientos: Yanina Latorre. En sus historias de Instagram, la blonda contó todo lo que sabe sobre el conflicto.

¿Qué pasó entre Mauro Icardi y la China Suárez?

"Apareció la chica de Tequila. ¿La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica? Está comiendo de su propia medicina”, aseveró muy picante la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Tras esto, contó que los vecinos de la 'casa de los sueños' escucharon discusiones esta mañana; que la China habría golpeado puertas y le habría recriminado a su pareja muchísimas cuestiones: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.

Mauro Icardi y la China Suárez.

En esa misma línea, Yanina recordó que la semana pasada habían tenido otro circuito: “Después del episodio de Tequila se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge. Pero ahora que trascendió todo, ella enloqueció”. Finalmente, desconfió de los movimientos de Mauro en redes: "Por eso el carrete ridículo de Tequila, jajaja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual. Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”.