Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

A pesar de la falta de puntos que caracterizó la temporada 2025 de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Flavio Briatore confió en su olfato y le dio una oportunidad más al pilarense, que fue titular desde el inicio del campeonato en esta ocasión. Ahora bien, tras siete fechas en el calendario, parece ser que el empresario ha acertado en su decisión, puesto que el piloto ha demostrado un buen nivel, incluso superior al de su compañero en ocasiones.

Tal es así que desde Alpine se encuentran felices con la evolución que ha mostrado el piloto argentino, cuyo contrato termina a fines de año, pero todo indicaría que la continuidad está asegurada. Justamente sobre el buen momento de Colapinto habló Briatore, quien resaltó que todavía no se sabe qué tan lejos puede llegar en la F1, sobre todo con la rápida adaptación que viene mostrando este año.

“Pierre es uno de los seis mejores pilotos de F1. Y Franco, no sabemos. Si miras el año pasado a Antonelli, nadie creía, el año pasado, en el desempeño de Antonelli en 2026. Y Franco está integrándose mucho mejor en el equipo”, afirmó el asesor de Alpine en una reciente entrevista con Beyond the Grid. Además de hacer la comparación con el joven de Mercedes y actual líder del campeonato, el italiano también mencionó las similitudes con Fernando Alonso, quien hasta hace unos días sonaba para la sede de Enstone.

“Lo mismo que hicimos con Renault cuando elegí a Fernando. Recuerdas que mandé un año a Fernando a Minardi para que entendiera, y después elegí a Fernando para reemplazar a Jenson Button”, agregó. Y es que el trabajo va más allá de lo que sucede en pista y en el interior de la fábrica, ya que “Il Padrino” también consideró la evolución que tuvo Franco en el aspecto psicológico, con una madurez que lo acerca a la renovación.

Justamente sobre ese tema, Briatore remarcó que, mientras se mantenga el buen trato entre sus pilotos y el buen rendimiento del argentino, Colapinto podría asegurarse su futuro en el parate de agosto. “Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”, cerró el mandamás de Alpine.

El italiano quiere mantener al argentino para 2027.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomó una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring este fin de semana. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.