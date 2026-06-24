Colapinto disputará el GP de Austria este fin de semana.

Por la tarde de este martes, la Selección Argentina concretó su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de vencer a Austria por 2-0 con dos tantos de Lionel Messi en el Dallas Stadium. La victoria fue celebrada en cada rincón del país y también en diversos rincones del planeta, entre ellos en la casa de Franco Colapinto, quien estuvo atento al triunfo de la “Albiceleste” e incluso compartió posteos de la AFA en sus stories.

Ahora bien, el triunfo del conjunto nacional funciona como una especie de motor interno para el piloto argentino, que este fin de semana volverá a ver acción en la Fórmula 1 con la disputa justamente del Gran Premio de Austria. En los próximos días, Colapinto arribará a Spielberg para sumarse a los trabajos de Alpine en el Red Bull Ring, un circuito que ya conoce de su presentación de la temporada pasada.

De ahí que el pilarense haya aprovechado la victoria argentina en la Copa del Mundo para referirse a su participación en la octava fecha del campeonato de la F1. “Austria, ahora me toca a mí semana de carrera, daleee”, escribió Franco en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes, entre las que se encuentra el abrazo que tuvo con Messi cuando el capitán fue a visitarlo a Miami en la cuarta fecha.

Además, Colapinto también incluyó un mensaje referido al Diez al final de su publicación, donde puso: “Leo, te amo”. Como resultado, miles de comentarios de sus seguidores celebraron la comparación entre la victoria de la “Albiceleste” sobre Austria y el próximo desafío del piloto de Alpine, incluso un par con comentarios ingeniosos que adelantan un posible buen futuro para el pilarense.

“Del 10 dudaban al principio, ¿se acuerdan? Lo mejor está por venir, Franco, vamos con todo”, escribió un creador de contenido relacionado con el deporte automotor. Cabe mencionar que Franco terminó en el decimoquinto lugar en el trazado austriaco la temporada pasada, con un Alpine que claramente no estaba a la altura de la competencia en comparación con el A526.

Algunas de las fotos que subió Colapinto a sus redes.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: