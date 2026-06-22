Es oficial: Alpine confirmó la participación de Franco Colapinto en un prestigioso evento

El argentino hará otra exhibición en julio.

A finales de abril, Franco Colapinto tuvo su magnífica exhibición en el barrio porteño de Palermo, donde hizo una demostración a bordo del mítico Mercedes W196 que usó Juan Manuel Fangio y del Lotus E20, uno de los mejores monoplazas que salieron de la sede de Enstone. Sin dudas, el evento sirvió para que la Fórmula 1 pusiera los ojos en Argentina como posible destino, sobre todo por la cantidad de fanáticos que acompañaron al piloto.

Inclusive parecía que el piloto argentino volvió recargado a la competencia después de ello, con un séptimo lugar en Miami y un sexto en Montreal, siendo este último su mejor resultado en la máxima categoría hasta el momento. Ahora bien, por fuera del impacto emocional que tuvo la presentación en Buenos Aires, lo cierto es que Alpine se encontró con un verdadero “show man” con el pilarense, que volverá a ser protagonista en un evento.

Este fin de semana se confirmó que Colapinto participará de la próxima edición del Festival de Velocidad de Goodwood, un evento internacional de alto perfil organizado por el Duque de Richmond en los terrenos de Goodwood House en West Sussex, Inglaterra. Del 9 al 12 de julio se vivirán cuatro días llenos de diversas experiencias relacionadas con el deporte automotor y, en un festival de estas características, un F1 no podía faltar.

Se tratará de la primera aparición de Franco en este evento, al que fue invitado como parte del equipo de Alpine, aunque lo interesante será su exhibición que hará el domingo 12 a bordo de un viejo conocido. Y es que el argentino volverá a subirse al Lotus E20, algo que en cierta manera lo posiciona de buena manera para obtener su renovación de cara a la siguiente temporada.

Claro que el equipo galo asistirá con toda una delegación desde el primer día de ese fin de semana, del que también formará parte Pierre Gasly. Si el argentino será el encargado del cierre del domingo, el francés realizará la apertura del jueves 9, también al volante del Lotus E20, que es conocido por ser el caballito de batalla de Alpine para las exhibiciones, en gran parte debido a la potencia de su motor V8.

Colapinto con el Lotus E20 en Argentina.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomó una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring este fin de semana. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.