Gasly salió a apotar a Colapinto para la F1 2027.

La cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña dejó un sabor amargo para Franco Colapinto, quien recibió una sanción postcarrera que lo hizo caer del octavo al décimo lugar en el clasificador, de manera que solamente sumó un punto en el GP de Barcelona. No obstante, eso no fue lo único que padeció el pilarense, quien también tuvo que afrontar los rumores sobre su posible salida de la Fórmula 1 a partir de la siguiente temporada.

Todo surgió con las declaraciones de Fernando Alonso sobre la posibilidad de que haya disputado su última carrera en Montmeló, en parte porque el circuito fue eliminado del calendario de la F1 para 2027. Ahora bien, con la edad del piloto español, sus palabras se interpretaron como una especie de despedida a sus 44 años, lo que hizo que varios medios europeos inicien una serie sobre un posible “last dance” con Alpine.

Y es que el asturiano conquistó sus dos títulos de la mano de Flavio Briatore en la era de Renault, por lo que al italiano no le molestaría darle la despedida que se merece en Enstone. Sin embargo, Pierre Gasly puso fin a los rumores que surgieron en torno al bicampeón del mundo al manifestar su felicidad al contar con Colapinto como compañero, señalando lo consolidada que está la dupla después de más de un año juntos.

“No podría estar más feliz. También fue un buen trabajo de equipo con Franco. Estoy muy satisfecho”, afirmó el piloto francés tras el GP de Barcelona, en el que el argentino le cedió su lugar para que pueda perseguir a sus rivales con el mejor ritmo que traía el galo. Gracias a la solidaridad del argentino, el francés terminó en el séptimo lugar el fin de semana pasado, de manera que sumó seis puntos para el campeonato.

La declaración de Gasly no solo muestra su apoyo hacia la continuidad de Colapinto, sino que también deja ver el buen clima que hay dentro de Alpine en una temporada que viene siendo positiva para la escudería francesa. A esto se suma que Franco ha tenido buenos resultados este año, sumando en cuatro de las siete fechas disputadas hasta el momento y aportando para que el equipo esté entre los cinco mejores de la tabla.

Colapinto tiene contrato hasta fin de año en Alpine.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Barcelona 2026