Briatore estaría tentado con traer a un campeón.

La nueva era de la Fórmula 1 le ha sentado bien a Alpine, que se ha consolidado como el líder de la zona media junto a Red Bull, que continúa con su caída de rendimiento vista en la temporada pasada. De hecho, el equipo galo está quinto en la tabla de constructores gracias a los puntos sumados por Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien, a diferencia de su compañero, tiene asegurado su asiento hasta finales del 2028.

Si bien el buen nivel que ha mostrado el piloto argentino en estas primeras siete fechas muestra que es muy probable que obtenga la renovación de su contrato de cara al 2027, un medio europeo señaló que la escudería francesa podría tener otros planes. Y es que este podría ser el último año de Fernando Alonso en la F1 con Aston Martin, algo que motivaría a Alpine a ficharlo para tener su despedida con el equipo con el que obtuvo sus dos campeonatos.

Así se reveló en Motorsport Italia, donde se habló de las posibilidades que tiene el piloto español: retirarse, seguir un año más con la escudería británica o buscar un mejor equipo para una despedida digna. Si bien la salida del asturiano de Alpine no fue en los mejores términos en 2022, lo cierto es que la cúpula de Enstone ha cambiado desde entonces y ahora tiene a la cabeza a Flavio Briatore, quien mantiene una estrecha relación con el “Nano”.

“Existe una chance real de que Alonso pueda disfrutar de un último capítulo en el equipo con el que ganó sus dos títulos mundiales”, afirmaron en el mencionado medio, donde resaltaron el vínculo entre el español y el italiano. Claro que el principal objetivo de Briatore es darle continuidad al proyecto actual con Colapinto, pero la posibilidad de quedarse con un bicampeón del mundo para darle su último baile sería una tentación.

“Alpine está dirigido actualmente por Flavio Briatore, el mánager de Alonso, y aunque ha recalcado repetidamente que el crecimiento técnico del equipo es su prioridad, la idea de dar la bienvenida a Fernando para la que podría ser su última temporada en la Fórmula 1 no se considera en absoluto descabellada”, acotó. Por otra parte, otros medios como Planet F1 o Motorsport Global también coincidieron en la posibilidad del fichaje de Alonso, aunque el buen presente de Colapinto podría cerrar esa puerta.

Alonso y Briatore estuvieron juntos en Renault.

La temporada de Alonso en Aston Martin

Al cabo de siete fechas disputadas, Fernando Alonso es uno de los últimos en la tabla de posiciones, ya que solo suma un punto, producto de la penalización a Checo Pérez en el GP de Mónaco. Por fuera de esto, el español acumula cuatro abandonos por accidentes o problemas en el AMR26, además de dos carreras fuera de los puntos en Japón y Miami.