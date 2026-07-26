Descubren en La Rioja un gigantesco reptil de 6 metros que vivió antes que los dinosaurios carnívoros. Foto: Lautaro Rodríguez Blanco, Paleoartista

Un equipo de investigadores del CONICET descubrió en la provincia de La Rioja una nueva especie de reptil de unos seis metros de largo que vivió hace aproximadamente 237 millones de años y que era uno de los principales cazadores del período Triásico.

El hallazgo fue realizado en la Formación Chañares, dentro del Parque Nacional Talampaya, y dio origen a una nueva especie bautizada Shakajlura riojanensis, cuyo nombre significa "lagarto bendito de La Rioja". Los resultados fueron publicados en la revista científica Papers in Palaeontology.

El hallazgo fue realizado en la Formación Chañares, dentro del Parque Nacional Talampaya, y dio origen a una nueva especie bautizada Shakajlura riojanensis. Foto: Gentileza investigadores

Los restos fósiles fueron recuperados durante campañas paleontológicas realizadas en 2017 y 2018 por el Archosauriform Research Group. Entre los materiales encontrados se identificaron huesos del cráneo, la mandíbula y la cintura pélvica, que permitieron reconstruir parte de la anatomía del animal.

Según explicó Ariel Cardillo, becario doctoral del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y primer autor del trabajo, el ejemplar alcanzaba unos seis metros de longitud y poseía un cráneo de aproximadamente 60 centímetros.

Cómo era el Shakajlura riojanensis

Aunque a simple vista pueda recordar a un cocodrilo, Shakajlura riojanensis pertenecía al grupo Paracrocodylomorpha, un linaje extinto considerado pariente lejano de los cocodrilos actuales.

Durante el Triásico Medio-Tardío, estos reptiles cuadrúpedos podían medir entre cuatro y diez metros de largo y ocupaban el lugar de los grandes depredadores, millones de años antes de la aparición de los famosos dinosaurios carnívoros.

Para los investigadores, el descubrimiento aporta información clave sobre una etapa fundamental de la evolución de la vida en la Tierra. El Triásico comenzó después de la extinción masiva del Pérmico, ocurrida hace unos 252 millones de años, considerada la mayor de la historia del planeta.

"La Formación Chañares es una ventana que nos muestra cómo era el mundo entre 237 y 233 millones de años atrás", señaló Cardillo. En esa zona también se encontraron fósiles de ancestros de mamíferos, dinosaurios, cocodrilos, plantas, hongos y artrópodos.

Hasta ahora, en la Formación Chañares solo se conocía un representante de este grupo de reptile, el Luperosuchus fractus, estudiado por primera vez en la década de 1970. Sin embargo, el nuevo ejemplar presenta diferencias anatómicas que permitieron identificarlo como un género y especie completamente nuevos.

Desde el CONICET celebran este hallazgo, dado que Shakajlura riojanensis es el primer nuevo representante de este linaje en Argentina desde 1997. En este sentido, ayudará a comprender mejor cómo evolucionaron los ancestros de los cocodrilos y cómo eran los ecosistemas que existieron antes del dominio de los dinosaurios.