Franco Colapinto bramó por una orden de Alpine por la radio y se cansó: "¿Por qué?"

Colapinto se cansó de las órdenes de Alpine y respondió.

Franco Colapinto largó 13° con un Alpine irregular y repleto de problemas, tuvo que dejar pasar a Pierre Gasly y estalló en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. En la vuelta 20 de la carrera en España, el piloto pilarense de 23 años venía alrededor de un segundo por vuelta más lento que el francés, por lo que el ingeniero de pista Stuart Barlow le comunicó que debía ceder la posición ante el galo.

"¿Por qué? Ni siquiera está empujando...", respondió el ex Williams por la radio en pleno asfalto. Sin embargo, al instante cedió y acató la indicación de la escuadra liderada por Flavio Briatore. El rendimiento del auto rosa decayó al principio, aunque luego fue evolucionando con el correr de los giros y el bonaerense se ilusionó con sumar puntos en el circuito histórico de Montmeló.

Colapinto se cansó de las órdenes de Alpine y respondió.

Aunque la primera parada de Colapinto en el GP de Barcelona fue lenta con 3.3 segundos en la vuelta 13, la segunda fue mucho mejor en el giro 36 y "Fran" se ilusionaba con terminar entre los diez mejores para sumar puntos. La competencia fue feroz y el coche de Gasly tampoco respondió demasiado, aunque se las arregló para ser competitivo de cualquier manera.

Las posiciones de largada del GP de Barcelona 2026 de la Fórmula 1



1. George Russell (Mercedes).

2. Lewis Hamilton (Ferrari).

3. Kimi Antonelli (Mercedes).

4. Lando Norris (McLaren).

5. Max Verstappen (Red Bull).

6. Isack Hadjar (Red Bull).

7. Oscar Piastri (McLaren).

8. Liam Lawson (Racing Bulls).

9. Nico Hülkenberg (Audi).

10. Charles Leclerc (Ferrari).

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls).

12. Gabriel Bortoleto (Audi).

13. Franco Colapinto (Alpine).

14. Pierre Gasly (Alpine).

15. Oliver Bearman (Haas).

16. Carlos Sainz Jr. (Williams).

17. Esteban Ocon (Haas).

18. Alexander Albon (Williams).

19. Sergio "Checo" Pérez (Cadillac).

20. Valtteri Bottas (Cadillac).

21. Lance Stroll (Aston Martin).

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

La siguiente competencia será el domingo 28 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Austria en Spielberg. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?