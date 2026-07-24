China se prepara para fuertes lluvias mientras se acerca la tormenta tropical Noul

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas utilizan paraguas bajo la lluvia junto al lago del Oeste tras la emisión de una alerta por tormenta en la zona de Hangzhou, provincia de Zhejiang, China

China advirtió este viernes de fuertes lluvias y de un grave riesgo de inundaciones, a medida ‌que el tercer ciclón ‌tropical de este mes se acercaba a la costa sur del país, donde se prevé que se intensifique durante el fin de semana.

A primera hora del viernes, Noul se encontraba al noreste de Manila, la capital de Filipinas, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad ​de entre 25 ⁠y 30 kilómetros por hora. Según el observatorio de ‌la ciudad, se prevé que la tormenta ⁠tropical se acerque a menos ⁠de 800 kilómetros de Hong Kong a lo largo del día.

Se espera que los vientos locales se intensifiquen gradualmente en ⁠las zonas costeras del sur, con chubascos acompañados de ​rachas de viento que se intensificarán ‌durante el sábado.

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Las autoridades meteorológicas ‌de China continental prevén que Noul toque tierra a ⁠lo largo de la costa sur, entre Zhuhai, en la provincia de Cantón, y Zhangpu, en la provincia de Fujian, entre la noche del sábado y ​la madrugada ‌del domingo, antes de adentrarse en el interior y debilitarse gradualmente.

Las precipitaciones acumuladas en el este de Cantón y el sur de Fujian podrían alcanzar entre 500 y 600 milímetros en zonas ⁠concretas, según los meteorólogos.

Cantón y Fujian se encuentran entre las provincias más lluviosas de China, con una media de aproximadamente 2.000 mm de lluvia al año cada una.

Noul llega después de que unas lluvias torrenciales azotaran gran parte del país. En el suroeste de China, los equipos de rescate ‌siguen buscando a más de 50 personas que desaparecieron tras un mortífero deslizamiento de tierra en el municipio de Chongqing.

China está entrando en su periodo álgido de control de inundaciones, conocido como "Qixia Bashang", que se extiende desde mediados ‌de julio hasta mediados de agosto. Los expertos meteorológicos advierten de que las lluvias extremas aumentarán en frecuencia e intensidad ‌durante las próximas ⁠semanas, y se prevé que gran parte del norte de China registre entre un ​20% y un 50% más de lluvia de lo habitual.

Con información de Reuters