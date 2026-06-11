Fórmula 1: la FIA anunció una audiencia ante el reclamo de Alpine por el podio de Pierre Gasly en Mónaco

Gasly podría recuperar el podio de Mónaco.

El GP de Mónaco de la Fórmula 1 estuvo plagado de sanciones el domingo pasado, especialmente en la zona del pit lane, donde varios pilotos fueron penalizados con cinco segundos por exceder los límites de velocidad. Entre los sancionados aparecieron nombres como George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lance Stroll, Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien, para colmo, recibió el castigo en dos oportunidades.

Durante la interrupción que tuvo la carrera por el accidente de Charles Leclerc en la curva 19 del Circuito de Mónaco, se pudo ver al piloto francés claramente indignado, puesto que marchaba tercero al momento en que se enteró de la doble sanción. Como resultado, Gasly culminó la sexta fecha en el séptimo lugar a pesar de haber sido el tercero en cruzar la línea de meta, algo que desde Alpine interpretaron como un robo.

Tal es así que la escudería francesa elevó un reclamo a la FIA para hacer valer su derecho a revisión, aludiendo a una posible falla en el sensor del pit lane en Mónaco debido a la cantidad de sancionados que tuvo la fecha. De hecho, una audiencia se llevó a cabo este jueves y la FOM (Formula One Management) confirmó que la solicitud es admisible luego de reconocer que el sistema de medición podía ser inexacto.

Por lo tanto, en los días siguientes se realizará un análisis de lo sucedido en Montecarlo para evaluar si las sanciones recibidas por Gasly deben o no ser anuladas, aunque no se limitarán solamente al compañero de Colapinto. Y es que la reunión virtual contó con representantes de Alpine y el resto de las escuderías (excepto Williams y Mercedes), algunas de las cuales también se vieron perjudicadas por la supuesta falla en el sensor del pit lane.

De ahí que otros pilotos también puedan ver revertidas las sanciones, algo que podría llegar a modificar el clasificador final que tuvo el GP de Mónaco el domingo pasado. Por otra parte, vale la pena mencionar que los comisarios no tenían acceso a la información que publicó la FOM este miércoles, aunque sí había dudas sobre el correcto funcionamiento del sensor después del tercer exceso de velocidad que hubo en la carrera, un número llamativo por sí mismo y que generó la consulta de los comisarios a la dirección, que por entonces no tenía confirmación de la falla.

Gasly habría sumado su primer podio de la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Mónaco