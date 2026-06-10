Franco Colapinto festeja en la F1: las mejoras que Alpine llevará al GP de Barcelona

Colapinto viene de quedar 14º en Mónaco.

Después de lo positivas que habían sido las últimas fechas en la Fórmula 1 para Alpine, el resultado del Gran Premio de Mónaco contrastó directamente con lo que se había conseguido en Miami y Montreal. Franco Colapinto no logró ingresar a la zona de puntos y terminó decimocuarto, mientras que Pierre Gasly cruzó la línea de meta en el tercer lugar, pero retrocedió al séptimo por la doble penalización por el límite de velocidad en el pit lane.

Sin dudas, no es la manera en la que el equipo galo quería llegar al Gran Premio de Barcelona, que se disputará este fin de semana en Montmeló, que atraviesa su última presencia en el calendario de la F1. De ahí que Alpine haya confirmado un paquete de actualizaciones para la séptima fecha, el cual estará centrado en mejorar el comportamiento del A526 en subviraje a alta velocidad.

De acuerdo con lo informado por la escudería francesa, los cambios en el monoplaza vendrán por la parte delantera, que ha sido uno de los puntos débiles de Alpine desde el inicio de la temporada. En este sentido, el A526 contará con un nuevo alerón delantero y una nueva suspensión delantera, a lo que se suma una actualización para el sistema de refrigeración con el objetivo de disminuir los problemas con el motor de Mercedes.

Y es que la unidad de potencia alemana ha presentado muchos problemas con McLaren, Williams e incluso con la misma Mercedes, de manera que los franceses buscarán disminuir las chances de sufrir inconvenientes en la visita al Circuito de Barcelona-Cataluña. Con estos cambios, la meta de Alpine es acercarse lo más posible a Red Bull en la lucha por el cuarto lugar de la tabla, además de tomar ventaja de sus perseguidores.

Por consiguiente, el equipo de Enstone tiene el claro objetivo de volver a sumar con sus dos pilotos en Barcelona, por lo que las actualizaciones llegarán tanto para Colapinto como para Gasly. Cabe mencionar que Racing Bulls se puso a apenas dos puntos del propio Alpine con los resultados de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes terminaron el GP de Mónaco en la quinta y sexta posición, respectivamente.

Alpine usó el coche de Colapinto para promocionar el GP de Barcelona.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Mónaco 2026