Mercedes entra en el ADUO: la ayuda que recibirá de la Fórmula 1 a pesar de su dominio en el campeonato

Mercedes ganó todas las carreras del año.

No hay dudas de que Mercedes es la referencia en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1, con una efectividad del 100% en las seis fechas disputadas hasta el momento, la primera ganada por George Russell y las restantes por Andrea Kimi Antonelli. Inicialmente, se consideró que esto se debía a la unidad de potencia, aunque equipos como McLaren, Alpine y Williams no han estado ni cerca de pelear por triunfos con el mismo motor.

Ahora bien, después del GP de Canadá, la FIA comenzó con el estudio de las unidades de potencia de cada fabricante para confeccionar el ADUO, un informe que establece una jerarquía de rendimiento de los motores de combustión interna. La evaluación debía comunicarse tras la cita en Montreal, pero recién fue liberada en la previa al GP de Mónaco con un resultado bastante llamativo al revelarse que Mercedes no es la referencia.

Sin considerar la parte eléctrica del motor, Red Bull es el mejor posicionado con su DM01 confeccionado en asociación con Ford debido a su alta eficiencia en lo relativo a la combustión interna. Si bien el reconocimiento indica que la escudería austriaca marcha por buen camino, también tiene una consecuencia: la limitación en el margen de modificaciones futuras que puedan hacerse sobre esta parte de la unidad de potencia.

Lo contrario sucede con Mercedes, que es la segunda mejor en el ranking con una desventaja del 2% en relación con Red Bull, lo que tiene una consecuencia positiva para el equipo germano. Y es que ahora los ingenieros de la sede de Brackley cuentan con una mayor flexibilización en el programa de desarrollo del motor de combustión, lo que da lugar a una revisión de las homologaciones tanto para 2027 como para esta misma temporada.

Por detrás de los alemanes aparece Ferrari, que estaría un 4% por debajo del estándar, algo que habilita un paquete de concesiones incluso más amplio con el fin de llegar a una F1 más equilibrada. En el fondo del informe ADUO están Audi y Aston Martin (Honda), con una desventaja máxima del 6% y 8%, respectivamente. Por consiguiente, los dos fabricantes son las más beneficiadas para mejorar sus motores en el mediano plazo.

Antonelli es el actual lìder del campeonato.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Mónaco 2026