El desesperado audio de Franco Colapinto a Alpine desde el auto en Mónaco: "Están muertos"

El pedido de auxilio urgente de Colapinto a Alpine desde el auto.

Franco Colapinto largó 14° con el Alpine en el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1 y se mantuvo muy bien en la pista inicialmente, hasta que debió parar en los boxes en la vuelta 37 de las 78 totales. Unos minutos antes de ello, se dio un diálogo particular con Stuart Barlow, el ingeniero de pista británico.

"¡Mis neumáticos traseros están muertos!", disparó Colapinto desde dentro del monoplaza. "Tranquilo, amigo, tienes que aguantar y seguir...", le pidió el europeo desde los pits. Lo concreto es que en la parada, cuando le colocaron los neumáticos medios, tardaron 3.6 segundos en vez de los 2.5 o 2.8 que deberían tardar, por lo que complicaron al corredor bonaerense. Además, sancionaron a Franco con cinco segundos por haber superado el límite de velocidad máximo al ingresar a los boxes.

Los problemas de Alpine y la demora otra vez le jugaron una mala pasada a Colapinto, que ingresó otra vez a los pits en el giro 61 tras el accidente de Lance Stroll. Colapinto ingresó otra vez a los pits. En el relanzamiento, Leclerc chocó en la vuelta 66 y abandonó en su casa, por lo que de nuevo tuvo que entrar el Auto de Seguridad. Para colmo, las autoridades de la FIA evaluaron la condición de la pista por algunos problemas y hubo bandera roja mientras tanto. La carrera se detuvo a 10 vueltas del final, con Colapinto 13°.

El pedido de auxilio urgente de Colapinto a Alpine desde el auto.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

La siguiente competencia será el domingo 14 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Barcelona en Catalunya, España. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?

Fue 14° en Australia. Fue 10° en China. Fue 16° en Japón. Fue 7° en Estados Unidos (Miami). Fue 6° en Canadá.

La grilla de partida del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1