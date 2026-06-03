El antecedente de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: ¿cuál fue su resultado en la temporada pasada?

Colapinto fue 13º en el GP de Mónaco 2025.

Franco Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1 en 2024 de la mano de Williams, con la temporada bastante avanzada, a tal punto de que solamente llegó a disputar las últimas nueve fechas como reemplazante de Logan Sargeant. Por consiguiente, el pilarense debió esperar al 2025 para tener su primera presentación sobre un F1 en el Gran Premio de Mónaco durante su primer año con los colores de Alpine.

Si bien no había sido titular en el inicio de la temporada pasada, reemplazó a Jack Doohan a partir de la séptima fecha en Ímola, de manera que llegó a tiempo para tener su presentación en el Circuito de Mónaco. En aquella oportunidad, el piloto argentino había quedado último en la clasificación, pero fue posicionado en el decimoctavo lugar de la grilla de partida por las sanciones a Lance Stroll y Oliver Bearman.

A pesar de que el trazado monegasco se caracteriza por lo difícil que es ganar posiciones a causa de sus calles estrechas, Franco protagonizó algunos adelantamientos que lo hicieron terminar en el decimotercer lugar. Claro que dos posiciones se ganaron gracias a los abandonos de Fernando Alonso y Pierre Gasly, quienes salían adelante del pilarense y se retiraron por problemas en el motor y daños por colisión, respectivamente.

Con ese antecedente del GP de Mónaco 2025 que fue ganado por Lando Norris, Colapinto competirá este fin de semana en la nueva edición de una de las carreras más tradicionales de la F1. Sin dudas, aquel resultado es un buen punto de partida para el argentino, que ahora cuenta con un mejor coche para llegar a la zona de puntos, puesto que viene de puntuar en las últimas dos fechas con el séptimo lugar en Miami y el sexto en Canadá.

Por otra parte, Franco también tiene otros antecedentes más lejanos en Mónaco, ya que compitió en el mítico circuito antes de su arribo a la máxima categoría. En 2023, corrió con la F3 y quedó a un paso del podio en la sprint con el cuarto lugar, mientras que quedó sexto en la carrera principal. Al año siguiente, ya en F2, terminó quinto en la sprint y decimotercero en la carrera.

El argentino tuvo una sólida actuación ese fin de semana.

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: