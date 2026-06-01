Fórmula 1: la FIA aplica limitaciones para la velocidad máxima en el Gran Premio de Mónaco

El GP de Mónaco se correrá este fin de semana.

La Fórmula 1 ha entrado en una nueva era este año con el cambio del reglamento técnico, el cual eliminó el compuesto MGU-H y le dio mayor importancia a la parte eléctrica de la unidad de potencia. A eso se suma la salida del sistema DRS para los rebases y la implementación del modo Overide y la aerodinámica activa, sin mencionar que la gestión de la batería se ha convertido en un aspecto fundamental con los nuevos monoplazas.

En este sentido, las tres primeras fechas de la temporada no fueron bien recibidas ni por pilotos ni por fanáticos, lo que llevó a la FIA a implementar una serie de cambios en la normativa para mejorar el espectáculo. Si bien las últimas dos fechas tuvieron una notable mejoría, el reciente anuncio de la Federación Internacional de Automovilismo con respecto a las limitaciones que tendrá el Gran Premio de Mónaco podría significar un retroceso.

Y es que este fin de semana se dio a conocer que los equipos no podrán hacer uso de la aerodinámica activa en la sexta fecha de la temporada por motivos de seguridad, de manera que no podrán activarse los alerones delanteros. Esto se debe a que la velocidad punta es mayor a la temporada pasada y el alerón no representaría ningún beneficio, sino un peligro por la frenada en la entrada a la primera curva sobre la superficie irregular que requiere de la máxima carga aerodinámica posible.

Pero eso no es todo, ya que la FIA ha establecido el mapeo de motor Rev1, una configuración de las unidades de potencia que tiene como objetivo limitar la velocidad máxima de los monoplazas. Con esto, lo que se busca es evitar incidentes en la recta de boxes, el túnel y la subida de Massenet por uso de velocidades excesivas, de manera que se optó por modificar la fase de reducción progresiva.

Esto es algo que afectará directamente al modo Overide, en especial porque la gestión de energía no será un problema en un circuito con tantas zonas de frenaje como Mónaco. Lo que cambia es que la entrega extra de potencia será de 100 kW en lugar de los 150 kW que entrega el mapeo estándar, lo que hará que los pasajes por la zona de rectas sea más lento que lo visto en temporadas anteriores.

Mercedes ha sido el equipo más dominante hasta el momento.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1