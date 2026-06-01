El programa Polémica en el Bar cambia su horario tras una modificación en la grilla del canal.

El próximo lunes Polémica en el Bar (América TV) comenzará a emitirse en su nuevo horario de las 00:00 horas. Esto se debe a la nueva incorporación del canal Pasó en América, con Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas. Esto causó revuelo en los sentimientos del conductor Mariano Iúdica y lanzó algunos comentarios al respecto.

Durante un diálogo con el periodista Jeremías Sierra, el conductor reveló: "Nosotros el día lunes empezamos a las doce de la noche y también vamos a salir de otro estudio, que no es este, donde hicimos todo este ciclo hermoso y exitoso. Ganamos un Martín Fierro en este hermoso canal donde tengo la suerte de estar desde hace muchos años y hacer todos programas exitosos”.

Asimismo continuó: “Para mí es el canal más visto y popular de la Argentina. Es un honor para nosotros estar acá, saldremos desde un estudio de Kuarzo pero esto que sucedió acá, muy pocas veces pasa. A mí me da muchísimo placer generar equipos y que nos despidamos como lo estamos haciendo ahora. Somos muy bendecidos de poder venir a trabajar con muchas ganas y, generalmente, es muy difícil ganarle al que le gusta el trabajo que hace”. Luego finalizó: “A todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias. Nos veremos el lunes, a partir de la medianoche y antes va a estar Pasó en América’”.

El nuevo programa de América TV

El nuevo proyecto que se sumó a la grilla de América TV, Pasó en América, es un programa de televisión de chismes, actualidad y entretenimiento. Es conducido por la actriz y modelo Sabrina Rojas y el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli, acompañados por un panel de famosos.

El tema central del programa es resumir lo más destacado del mundo del espectáculo, reviviendo peleas históricas, chismes jugosos y los momentos más comentados de la televisión.

