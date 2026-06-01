Chocó contra un camión cisterna: murió un reconocido cantante de cumbia en un trágico accidente de tránsito

El ambiente de la música tropical se encuentra de luto.

El mundo de la movida tropical se vistió de luto este domingo por la noche tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Elías Morel, el reconocido cantante y líder de la banda "El Sabor de la Cumbia". El artista, muy querido en el ambiente de la música romántica y santafesina, perdió la vida en el acto tras protagonizar un violento accidente vial sobre la Autopista Rosario-Santa Fe.

De acuerdo a los primeros reportes de las fuerzas de seguridad y personal del operativo vial que intervino en el lugar, el choque se produjo a la altura del kilómetro 141, a escasos 500 metros del peaje de Sauce Viejo. Morel manejaba su furgoneta con sentido al norte cuando, por causas que todavía se están investigando, impactó de manera brutal contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas.

A raíz del fortísimo impacto, el músico falleció de forma inmediata, por lo que los servicios de emergencia que arribaron al lugar no pudieron hacer nada para salvarlo. El operativo en la zona demandó el desvío vehicular por parte de la policía: el tránsito hacia Santa Fe se redireccionó a la altura de Coronda, mientras que aquellos que circulaban hacia el sur debieron abandonar la traza en el kilómetro 144.

El ambiente de la música tropical se encuentra de luto.

Dolor en las redes sociales

La noticia impactó de lleno en el ambiente de la cumbia, donde Morel era sumamente respetado por su calidez y por tenderles una mano a los nuevos talentos que daban sus primeros pasos en los escenarios. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de dolor, condolencias para su familia y recuerdos de fanáticos y colegas.

"Que Dios te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno. Hoy el cielo recibe a un gran ser humano y tu música seguirá sonando entre nosotros y entre los ángeles. Descansa en paz, amigo", escribieron allegados del cantante a través de Instagram. Asimismo, integrantes de la movida tropical como el "Grupo Inesperados" también le dedicaron unas palabras: "Vuela alto, amigo Elías Morel. Gracias por esos consejos que me dabas como músico".