Alpine no se vende: el nuevo bloqueo del Grupo Renault tras la caída de las negociaciones con Mercedes

Alpine está dividido en dos partes accionarias.

El año pasado, Alpine le puso fin a su asociación con Renault dentro de la Fórmula 1 en lo que respecta a la provisión de los motores y cajas de cambio para convertirse en cliente de Mercedes a partir de este 2026. Los resultados están a la vista, con un coche mejor construido que el A525 y una unidad de potencia que ha funcionado bien hasta el momento y no tiene pérdida de potencia como el anterior.

Esta nueva asociación con Mercedes se combinó con el interés de Toto Wolff de adquirir la parte minoritaria de la escudería francesa, la cual pertenece a Otro Capital desde finales del 2023. De hecho, se sabe que el grupo de inversores busca vender su 24% de las acciones de Alpine y que hubo negociaciones avanzadas con la marca alemana, pero todo se fue por la borda por el precio desmedido que Otro Capital le puso a Mercedes.

Como consecuencia, el equipo galo no corre el riesgo de convertirse en un equipo satélite de la escudería de Brackley, pero eso no quita que haya otros interesados en adquirir la parte minoritaria. Tal es así que Christian Horner había vuelto a la carga con su grupo de inversores para comprar esa porción, pero desde el Grupo Renault hicieron uso de su poder para vetar compradores y quitaron de la lista al exdirector de Red Bull.

De acuerdo con TheBestF1, la firma francesa no quiere que el británico se sume a la escudería francesa, ya que se sabe que busca su vía de regreso a la máxima categoría en un rol importante. Esto se debe, principalmente, a las modificaciones que podría sufrir Alpine en caso de que una persona como Horner llegue a la cúpula, algo que supondría una nueva reestructuración en medio de la recuperación del equipo.

Por tal motivo, el Grupo Renault bloqueó cualquier venta del 24% de Otro Capital a todo el grupo de inversores asociado con el inglés, por lo que no habrá acuerdo mientras que los franceses tengan el poder de veto en las negociaciones. Como resultado, Alpine no tendrá cambios de momento en su estructura, manteniendo a Otro Capital como accionista minoritario, al menos hasta que surja otro candidato que sea aprobado por Renault.

Horner tiene una amistad con Briatore.

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