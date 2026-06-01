Brasil golea a Panamá en su despedida de afición previo al Mundial

La selección ​de fútbol de Brasil goleó el domingo 6-2 a su similar de Panamá en el partido con el que se despidió ‌de su afición que abarrotó ‌el estadio Maracaná antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el último partido de su preparación, Brasil venció a los panameños con goles de Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo.

Brasil tomó la delantera a los dos minutos del partido cuando Vinicius Junior sacó un potente disparo desde fuera ​del área, metiendo ⁠el balón por el ángulo derecho de la portería.

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Panamá empató a ‌los 14 minutos con un tiro libre de Amir ⁠Murillo que fue desviado por la barrera y ⁠dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Alison.

Brasil retomó la ventaja a los 39 minutos con un remate de cabeza de Casemiro tras un ⁠centro enviado por Vinicius. El gol fue validado después de ​que la jugada fue revisada en el VAR ‌por un probable fuera de lugar ‌del autor del gol.

Rayán metió el tercero a los 53 ⁠minutos cuando aprovechó un error de Orlando Mosquera para quedarse con el balón y mandarlo hacia la portería desprotegida.

Lucas Paquetá registró el cuarto a los 60 minutos con un zurdazo desde fuera del área ​que fue ‌desviado por un defensor panameño.

El quinto lo anotó Igor Thiago a los 63 minutos con un tiro penal después de que el portero Orlando Mosquera lo derribó dentro del área.

Danilo metió el sexto gol a los 81 minutos con un ⁠remate de zurda dentro del área tras controlar un largo pase de Rayan y eludir a dos defensores.

Dos minutos después, Panamá respondió con un potente disparo de Carlos Harvey desde fuera del área

De esta manera, Brasil se despidió de su afición para ir a la búsqueda de su sexto título mundial. En la Copa del Mundo se presentará el 13 de ‌junio ante Marruecos en Nueva York por el Grupo C, seis días después enfrentará a Haití en Filadelfia y cerrará la fase de grupos el 24 de junio ante Escocia en Miami.

Por su parte, Panamá jugará el 3 de junio ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández ‌en la despedida de su afición, y cuatro días después se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos.

En el Mundial, Panamá forma parte del Grupo ‌L junto a ⁠Ghana, Croacia e Inglaterra. En su primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en ​Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio, y cerrará la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.

Con información de Reuters