Brasil golea a Panamá en su despedida de afición previo al Mundial

La selección de fútbol de Brasil goleó el domingo 6-2 a su similar de Panamá en el partido con el que se despidió de su afición que abarrotó el estadio Maracaná antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En el último partido de su preparación, Brasil venció a los panameños con goles de Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo.
Brasil tomó la delantera a los dos minutos del partido cuando Vinicius Junior sacó un potente disparo desde fuera del área, metiendo el balón por el ángulo derecho de la portería.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Panamá empató a los 14 minutos con un tiro libre de Amir Murillo que fue desviado por la barrera y dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Alison.
Brasil retomó la ventaja a los 39 minutos con un remate de cabeza de Casemiro tras un centro enviado por Vinicius. El gol fue validado después de que la jugada fue revisada en el VAR por un probable fuera de lugar del autor del gol.
Rayán metió el tercero a los 53 minutos cuando aprovechó un error de Orlando Mosquera para quedarse con el balón y mandarlo hacia la portería desprotegida.
Lucas Paquetá registró el cuarto a los 60 minutos con un zurdazo desde fuera del área que fue desviado por un defensor panameño.
El quinto lo anotó Igor Thiago a los 63 minutos con un tiro penal después de que el portero Orlando Mosquera lo derribó dentro del área.
Danilo metió el sexto gol a los 81 minutos con un remate de zurda dentro del área tras controlar un largo pase de Rayan y eludir a dos defensores.
Dos minutos después, Panamá respondió con un potente disparo de Carlos Harvey desde fuera del área
De esta manera, Brasil se despidió de su afición para ir a la búsqueda de su sexto título mundial. En la Copa del Mundo se presentará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva York por el Grupo C, seis días después enfrentará a Haití en Filadelfia y cerrará la fase de grupos el 24 de junio ante Escocia en Miami.
Por su parte, Panamá jugará el 3 de junio ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández en la despedida de su afición, y cuatro días después se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos.
En el Mundial, Panamá forma parte del Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. En su primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio, y cerrará la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.
Con información de Reuters