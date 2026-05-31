Rolando Graña criticó duramente al Gobierno de Javier Milei.

Rolando Graña realizó una contundente crítica contra el gobierno de Javier Milei, haciendo hincapié principalmente a la falta de conexión que existe entre el presidente y sus funcionarios con el ciudadano común de a pie. "La verdadera distorsión es la que tienen ellos, que no salen a la calle, que se mueven en los ámbitos de los ultra ganadores de la economía, como una auténtica casta en las alfombras rojas de los despachos", expuso el conductor de GPS.

Seguido a ello, evidenció que "no pueden salir a la calle a hablar con la gente común" y "que ni Milei, ni Caputo, van a una inauguración de una escuela, porque no inauguran escuelas, ya sabemos lo que pasa". "No pisan casi ninguna provincia y, cuando van, están rodeados de diferentes anillos de seguridad, no sea cosa que una persona común les diga algo", agregó.

Rolando Graña ganó el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Masculina en este 2026.

Tras remarcar que "la distorsión la tiene el Gobierno" porque "vive encerrado en sus estadísticas", sostuvo: "Hay grandes ganadores que compensan a los perdedores de la economía y se aferran a esos nichos de grandes ganadores para hacer un relato de que la Argentina va bárbaro, pero cualquiera que ponga una cámara en Constitución; en Juan B. Justo y Santa Fe; en Retiro; en Once o en cualquier avenida de la Ciudad de Buenos Aires, y ni les cuento si van al Conurbano, y le empiezan a preguntar a la gente cómo la están pasando, te encontrás con un abanico de desgracias que decís 'che, no pueden decir que esto es un invento del periodismo'".

Rolando Graña y su crítica a Milei por la cruzada contra el periodismo

En línea con esto último, analizó: "Ellos consideran que es un invento del periodismo porque ellos no van a la calle, entonces piensan que nosotros, que escuchamos las voces de la gente y las ponemos al aire, hicimos un casting misterioso y que conseguimos a los pocos kukas que están contra el modelo".

"No muchachos, salgan a la calle y pregunten. Hacemos nuestro laburo, posiblemente nos equivoquemos, no gobernamos pero mostramos cosas, entonces por eso el Gobierno tiene este discurso unificado contra el periodismo: porque es el único que le contrapone un relato", concluyó.