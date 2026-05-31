Luis Ventura le respondió a Mirtha Legrand tras sus dichos sobre el Martín Fierro.

La entrega a Wanda Nara del Martín Fierro a mejor conducción femenina generó una enorme controversia. Enorme cantidad de figuras del espectáculo y la televisión se manifestaron al respecto, señalando que la blonda no era la opción más idónea para el galardón y que había ternadas que lo merecían más.

Una de las que se pronunció acerca de ello fue Mirtha Legrand, quien mencionó ante diversos medios de comunicación que nunca entendió el criterio de votación y mostró desconcierto por haber compartido nómina con Carolina Amoroso y Soledad Larghi: "Son periodistas de noticiero, no es mi estilo. No sé qué explicación me dieron, pero yo quería ganar y lo gané".

Wanda Nara con su Martín Fierro

De todos modos, al momento de hablar sobre el premio a Wanda, expuso: "Eso fue un arreglo, algún día sabremos qué pasó ahí". "Ella misma se sorprendió en la fiesta. Dijo que tenía el discurso preparado para otra categoría, no para esa”, prosiguió, asegurando que no la ve como sucesora de Susana Giménez.

Luis Ventura le respondió a Mirtha Legrand

Anoticiado de esto, Luis Ventura (presidente de APTRA, quien entrega el Martín Fierro) habló con Mediodía Bien Arriba (TV Pública) y defendió el prestigio de las estatuillas.

"Yo a Mirtha le perdono todo, es como a Susana, yo les perdono todo por todo lo que le dieron al medio y al inicio de la televisión", sostuvo primeramente, aunque luego señaló, en torno a la acusación de arreglo, que "esto pasa siempre". "Muchas veces escuché decir lo mismo cuando lo ganó Juanita Viale por ejemplo, yo lo he escuchado quinientas veces", aseguró.

Finalmente, soltó picante: "Cuando alguno tenga las pruebas del supuesto arreglo, que me las traiga y hablamos".