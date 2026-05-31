Ecuador gana 2-1 a Arabia Saudita en partido de preparación para Mundial

La ​selección ecuatoriana de fútbol se impuso el sábado 2-1 ante Arabia Saudita, con la ausencia ‌de sus máximas ‌figuras, en un partido de preparación para la Copa del Mundo y clave para que el director técnico Sebastián Beccacece defina la convocatoria definitiva.

Los goles del triunfo para Ecuador los anotaron Jackson Porozo y Anthony Valencia a los 35 ​y 51 minutos, ⁠respectivamente. Para Arabia Saudita descontó Sultan Mandash ‌a los 86.

El partido, que se jugó ⁠en el Sports Illustrated Stadium ⁠de New Jersey, fue una oportunidad para que algunos jugadores ecuatorianos busquen un lugar en la lista ⁠de convocados, que Beccacece presentará en ​las próximas horas.

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Ecuador salió tibio a ‌la cancha en los primeros ‌minutos del encuentro, y conforme avanzaba el ⁠partido comenzó a tener un mayor control del balón hasta que Porozo aprovechó un tiro libre del delantero John Yeboah y convirtió el ​primer gol ‌para el equipo tricolor.

Ecuador aumentó su ventaja cuando Yeboah recuperó el balón y dio un pase a Valencia, quien definió con precisión.

Un descuido del equipo sudamericano lo aprovechó ⁠Mandash para marcar el descuento de Arabia Saudita.

El próximo compromiso de Ecuador será el 7 de junio cuando enfrente a Guatemala en el último partido de preparación para el Mundial, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio en ‌Estados Unidos, México y Canadá.

Ecuador, que participa por quinta vez en la Copa del Mundo, se enfrentará a Costa de Marfil en el Grupo E el 14 de junio en Filadelfia, antes de ‌medirse a Curazao en Kansas City el 20 de junio y a Alemania en Nueva Jersey cinco días ‌después.

Mientras que ⁠Arabia Saudita integra el grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y España. ​Su debut en el Mundial será el 15 de junio frente a la selección uruguaya.

Con información de Reuters