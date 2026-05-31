Ecuador gana 2-1 a Arabia Saudita en partido de preparación para Mundial

La selección ecuatoriana de fútbol se impuso el sábado 2-1 ante Arabia Saudita, con la ausencia de sus máximas figuras, en un partido de preparación para la Copa del Mundo y clave para que el director técnico Sebastián Beccacece defina la convocatoria definitiva.
Los goles del triunfo para Ecuador los anotaron Jackson Porozo y Anthony Valencia a los 35 y 51 minutos, respectivamente. Para Arabia Saudita descontó Sultan Mandash a los 86.
El partido, que se jugó en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, fue una oportunidad para que algunos jugadores ecuatorianos busquen un lugar en la lista de convocados, que Beccacece presentará en las próximas horas.
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Ecuador salió tibio a la cancha en los primeros minutos del encuentro, y conforme avanzaba el partido comenzó a tener un mayor control del balón hasta que Porozo aprovechó un tiro libre del delantero John Yeboah y convirtió el primer gol para el equipo tricolor.
Ecuador aumentó su ventaja cuando Yeboah recuperó el balón y dio un pase a Valencia, quien definió con precisión.
Un descuido del equipo sudamericano lo aprovechó Mandash para marcar el descuento de Arabia Saudita.
El próximo compromiso de Ecuador será el 7 de junio cuando enfrente a Guatemala en el último partido de preparación para el Mundial, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Ecuador, que participa por quinta vez en la Copa del Mundo, se enfrentará a Costa de Marfil en el Grupo E el 14 de junio en Filadelfia, antes de medirse a Curazao en Kansas City el 20 de junio y a Alemania en Nueva Jersey cinco días después.
Mientras que Arabia Saudita integra el grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y España. Su debut en el Mundial será el 15 de junio frente a la selección uruguaya.
Con información de Reuters