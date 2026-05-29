El rechazo al Gobierno proyecta una derrota de Milei en el balotaje

El rechazo al gobierno de Javier Milei en mayo llegó al 55,4% proyectan un escenario de derrota al oficialismo en un hipotético balotaje en 2027, con tres figuras opositoras posicionadas entre las cuatro primeras con mejor imagen. La situación económica del país, la personal y, principalmente, el mercado del trabajo marcan el pulso de una economía que castiga duramente a sectores de asalariados que en buen porcentaje habían depositado sus esperanzas en Milei. La corrupción, el desempleo y los precios altos quedaron definidos como los principales problemas del país.

La información surge del último sondeo de la consultora brasileña AtlasIntel junto con la agencia Bloomberg, que proporciona datos mensuales sobre la situación política, social y económica. Si bien el porcentaje mostró una leve mejoría respecto a la medición de abril, los números siguen siendo negativos para Milei y su gobierno. Sólo un 34,6% evalúa positivamente su gestión contra un 55,4% de rechazos. El Gobierno tiene sus mayores índices de rechazo entre las mujeres (63,6%), quienes tienen entre 25 y 34 años (62%), poseen educación superior (61,3%), cobran menos de 630 mil pesos (68,8%) y habitan la región de Nuevo Cuyo (65,1%).