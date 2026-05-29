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Encuesta Atlas Intel

El rechazo al Gobierno proyecta una derrota de Milei en el balotaje

La gestión de Javier Milei mantiene altos niveles de rechazo, según la nueva encuesta de la consultora brasileña AtlasIntel. Tres de los cuatro primeros dirigentes de mejor imagen pertenecen a la oposición. 

29 de mayo, 2026 | 00.05

El rechazo al gobierno de Javier Milei en mayo llegó al 55,4% proyectan un escenario de derrota al oficialismo en un hipotético balotaje en 2027, con tres figuras opositoras posicionadas entre las cuatro primeras con mejor imagen. La situación económica del país, la personal y, principalmente, el mercado del trabajo marcan el pulso de una economía que castiga duramente a sectores de asalariados que en buen porcentaje habían depositado sus esperanzas en Milei. La corrupción, el desempleo y los precios altos quedaron definidos como los principales problemas del país.

La información surge del último sondeo de la consultora brasileña AtlasIntel junto con la agencia Bloomberg, que proporciona datos mensuales sobre la situación política, social y económica. Si bien el porcentaje mostró una leve mejoría respecto a la medición de abril, los números siguen siendo negativos para Milei y su gobierno. Sólo un 34,6% evalúa positivamente su gestión contra un 55,4% de rechazos. El Gobierno tiene sus mayores índices de rechazo entre las mujeres (63,6%), quienes tienen entre 25 y 34 años (62%), poseen educación superior (61,3%), cobran menos de 630 mil pesos (68,8%) y habitan la región de Nuevo Cuyo (65,1%). 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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