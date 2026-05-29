Paritarias de metalúrgicos y escala salarial: cuánto cobran en junio de 2026

Cuánto cobran los metalúrgicos

La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) continúa sin resolución y los trabajadores del sector cobrarán en junio con las mismas escalas salariales que ya venían percibiendo desde abril. La falta de acuerdo entre el gremio y las cámaras empresarias mantiene congelados los haberes en un contexto de inflación todavía elevada y creciente tensión sindical.

El esquema vigente corresponde al último acuerdo firmado para el período abril 2025-marzo 2026 y, hasta el momento, no contempla nuevas actualizaciones salariales para junio. De esta manera, las empresas del sector metalúrgico continuarán liquidando los salarios utilizando la misma base aplicada en abril y mayo.

La negociación involucra a la Rama 17 de la actividad metalmecánica —con excepción de la Rama 21 vinculada al sector siderúrgico— y había sido rubricada originalmente entre la conducción de la UOM encabezada por Abel Furlán y las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAIAMA y CAMIMA. Sin embargo, las discusiones salariales permanecen estancadas y todavía no existe una propuesta concreta de actualización para los próximos meses.

Aumento metalúrgicos en mayo

Cuánto cobran los metalúrgicos en junio de 2026

Con la escala salarial actualmente vigente, los trabajadores percibirán los siguientes salarios:

Personal mensualizado

Grupo “A” – Administrativo

Administrativo 1°: $833.257,48

Administrativo 2°: $924.732,49

Administrativo 3°: $1.067.759,96

Administrativo 4°: $1.166.170,85

Grupo “B” – Técnico

Técnico 1°: $833.257,48

Técnico 2°: $924.875,28

Técnico 3°: $988.568,62

Técnico 4°: $1.121.394,56

Técnico 5°: $1.166.216,36

Técnico 6°: $1.276.880,99

Grupo “C” – Auxiliar

Auxiliar 1°: $801.577,24

Auxiliar 2°: $872.358,95

Auxiliar 3°: $992.754,70

Salarios confirmados en mayo

Escala salarial por hora para personal jornalizado

Categoría General Ingresante: $4.313,43

Operario Calificado: $4.672,74

Medio Oficial: $5.036,08

Operario Especializado: $5.387,45

Operario Especializado Múltiple: $5.695,63

Oficial: $5.958,84

Oficial Múltiple: $6.418,60

Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

Oficial Múltiple Superior: $6.868,42

Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) continúa fijado en $1.036.390 mensuales. Ese valor contempla conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no incluye horas extras ni impacta sobre indemnizaciones.

La negociación salarial sigue trabada

La discusión entre la UOM y las cámaras empresarias continúa sin avances concretos. Mientras tanto, los salarios siguen calculándose sobre escalas acordadas meses atrás, lo que profundiza la preocupación dentro del sector por la pérdida de poder adquisitivo. Desde el gremio sostienen que el conflicto salarial se combina con un escenario de fuerte tensión política y sindical luego de la intervención judicial que impactó sobre el funcionamiento interno de la organización.

Según trascendió, esa situación también habría ralentizado las negociaciones paritarias y dificultado la presentación de nuevas propuestas salariales.

La UOM endureció su postura tras la intervención judicial

En medio del conflicto, el Consejo Directivo del sindicato resolvió desconocer políticamente el fallo judicial y avanzar con un esquema de conducción administrativa interna paralela para sostener el funcionamiento del gremio. La decisión estuvo acompañada por movilizaciones y actos de respaldo a la conducción encabezada por Abel Furlán.

Durante un abrazo simbólico realizado frente a la sede central de la UOM, el dirigente sindical apuntó contra el Gobierno nacional y afirmó: “Enfrentarse al poder tiene costos y estoy dispuesto a pagarlos”. Además, desde el sindicato denunciaron que existe “un plan para disciplinar al movimiento obrero”, en una escalada de tensión que también repercute sobre la negociación salarial de toda la actividad metalúrgica.