“Formosa no se entrega”: fuerte rechazo del sindicato judicial al pedido de intervención federal

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Formosa expresaron un fuerte rechazo al pedido de intervención federal sobre la provincia y el Poder Judicial local, al considerar que se trata de una iniciativa que “transgrede las normas constitucionales” y desconoce la voluntad popular de los formoseños.

El gremio mantiene una posición de "ferviente defensa" de la autonomía provincial, en línea con lo expresado por el secretario general nacional de la UEJN, Julio Piumato, sostuvo la secretaria general, Blanca Almirón, en declaraciones brindadas a FM Espacios 92.5.

“Formosa no se entrega, se defiende”, afirmó Almirón al cuestionar el planteo impulsado desde sectores opositores en el Congreso de la Nación. Según señaló, avanzar con una intervención federal implicaría un "atentado contra la democracia" y una desvalorización del voto popular.

Negación de la democracia

“Se está desconociendo la voluntad popular. Cuando se va a las elecciones, se da una clase magistral de lo que es la voluntad popular porque se vota con absoluta libertad”, expresó la secretaria y remarcó: "No están dadas las condiciones constitucionales".

La representante sindical aseguró además que en la provincia “no están dadas las condiciones establecidas en la Constitución” para justificar una intervención federal y defendió el llamado "modelo formoseño", al que definió como un proyecto basado en la justicia social, la salud pública y la educación.

En ese sentido, cuestionó duramente a los sectores políticos que impulsan la medida y sostuvo que buscan "desprestigiar" la decisión democrática de la ciudadanía formoseña. “Nunca se va a pregonar un modelo ambicioso, codicioso, un modelo de hambre como el que ellos están pregonando”, manifestó.

Almirón también comparó la situación provincial con el escenario nacional y criticó al Gobierno del presidente Javier Milei, al señalar que atraviesa "escándalos de corrupción" y aplica una política económica que "devora el poder adquisitivo de la clase trabajadora".

Críticas a Francisco Paoltroni

Durante la entrevista, la dirigente dedicó además duras críticas al senador nacional Francisco Paoltroni, a quien acusó de no representar adecuadamente la confianza que recibió del electorado formoseño. “Cuando uno ama algo no lo destruye. El crecimiento económico y político que tiene es gracias a este pueblo formoseño que ha confiado en él, pero no refleja esa confianza porque nos está metiendo a todos en la misma bolsa”, afirmó.

Por último, Almirón reivindicó las políticas provinciales vinculadas a salud, educación y justicia social, y planteó que los indicadores formoseños deben compararse con otras provincias de la región para evaluar los resultados de cada modelo de gestión.