Paritarias empleadas domésticas: cuánto cobran en junio 2026 con aumento y aguinaldo

Cuánto cobran las empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el nuevo esquema salarial para las empleadas domésticas y definió cómo quedarán los salarios durante junio de 2026, mes en el que además deberá abonarse la primera cuota del aguinaldo.

El acuerdo paritario contempla aumentos escalonados entre abril y julio, y busca recomponer los ingresos del sector frente a la inflación acumulada. Además de los incrementos porcentuales, también se incorporó parcialmente al salario básico una suma no remunerativa que venía liquidándose desde marzo.

De esta manera, el personal de casas particulares cobrará en junio un nuevo incremento del 1,5% sobre los valores ya actualizados de mayo.

Cómo quedó el cronograma de aumentos para empleadas domésticas

El acuerdo firmado entre sindicatos y cámaras patronales estableció el siguiente esquema de subas acumulativas:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

El aumento correspondiente a junio se calcula sobre los salarios previamente ajustados, por lo que el impacto final es acumulativo. Además, la CNTCP definió la incorporación gradual al básico del 50% de la suma no remunerativa de $20.000 que había sido otorgada en marzo.

Ese primer tramo de $10.000 comenzó a incorporarse desde abril, mientras que el monto restante continuará liquidándose como suma no remunerativa hasta junio y pasará definitivamente al básico en julio.

Cuánto cobra el personal doméstico

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio 2026

Primera categoría: supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales

Segunda categoría: tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales

Tercera categoría: caseros

$3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales

Quinta categoría: tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

En junio también corresponde el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).Según la legislación laboral argentina, el aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre enero-junio.

Como las empleadas domésticas vienen recibiendo aumentos mensuales consecutivos, el salario más alto del semestre será el de junio, por lo que ese valor funcionará como base para calcular el medio aguinaldo.

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro que cobre el salario mensual completo de $441.729,02 deberá recibir un aguinaldo aproximado de: $220.864,51. En los casos donde la relación laboral no haya abarcado el semestre completo o se trate de jornadas reducidas, el SAC deberá abonarse de manera proporcional al tiempo trabajado.

Cuándo se paga el aguinaldo

La fecha límite legal para pagar el aguinaldo es el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito podrá realizarse hasta el lunes 6 de julio sin generar incumplimiento formal.

Cambios en adicionales y zona desfavorable

El acuerdo paritario también actualizó el adicional por zona desfavorable, que pasó a ubicarse en el 31% sobre los salarios mínimos. Este plus corresponde para trabajadores que presten tareas en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires

Además, continúa vigente el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado desde el 1° de septiembre de 2020.