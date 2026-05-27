La Fiscalía de París investiga presuntas injerencias extranjeras en las elecciones locales

La Fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar si tres candidatos a la alcaldía de extrema izquierda fueron objeto de una campaña de un Estado extranjero que pretendía interferir en las elecciones francesas, según informaron el miércoles, una medida que podría ayudar a arrojar luz sobre la misteriosa campaña.
Reuters reveló este mes que las autoridades francesas sospechan que la supuesta campaña de desprestigio contra tres candidatos a la alcaldía del partido propalestino La Francia Insumisa (LFI) antes de las elecciones municipales de marzo fue llevada a cabo por una enigmática empresa israelí llamada BlackCore.
La campaña incluyó sitios web engañosos y cuentas en redes sociales en las que se alegaba conducta delictiva, así como anuncios digitales denigrantes, según informaron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.
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La decisión de la Fiscalía de París de abrir una investigación independiente y no solicitada pone de relieve la creciente presión a la que se veían sometidas las autoridades francesas para dar respuestas sobre unos incidentes que planteaban preguntas incómodas sobre la seguridad de las elecciones francesas.
Su investigación incluirá elementos de otras investigaciones en curso en Marsella y Toulouse, al tiempo que contará con el apoyo de una fuerza policial cibernética nacional especializada.
Según la legislación francesa, la injerencia extranjera se refiere únicamente a acciones llevadas a cabo por un Estado extranjero, señaló la fiscalía, que añadió que "no se había denunciado ninguna sospecha de intervención de este tipo". Si se descubre que una empresa extranjera o personas del extranjero han encargado las supuestas campañas de desprestigio, no serían culpables de injerencia extranjera.
La investigación está dirigida por fiscales de una sección encargada de asuntos militares y ataques contra los intereses fundamentales de la nación, según informaron los fiscales.
Los presuntos delitos incluyen espionaje extranjero, fraude electoral llevado a cabo mediante noticias falsas o maniobras fraudulentas, y apología del terrorismo en internet, según indicaron.
La operación tenía como objetivo al candidato a la alcaldía de Marsella Sébastien Delogu, al candidato de Toulouse François Piquemal, y a su homólogo de Roubaix David Guiraud, según las autoridades francesas y los propios candidatos.
El partido La Francia Insumisa es acusado habitualmente de antisemitismo por algunos líderes de la comunidad judía y rivales políticos —acusaciones que niega—, mientras que muchas figuras del mundo empresarial se muestran preocupadas por sus políticas de impuestos altos y gasto público elevado.
Antes de borrar su presencia en internet tras las indagaciones de Reuters, BlackCore se describía a sí misma como "una empresa de élite dedicada a la influencia, la ciberseguridad y la tecnología, creada para la era moderna de la guerra de la información". Afirmaba que proporcionaba a Estados y a campañas políticas "estrategias de vanguardia, herramientas avanzadas y una seguridad sólida para dar forma a los discursos".
La empresa no ha respondido a los repetidos mensajes.
Con información de Reuters