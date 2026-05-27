La Fiscalía de París investiga presuntas injerencias extranjeras en las elecciones locales

FOTO DE ARCHIVO. Sébastien Delogu, diputado del partido Francia Insumisa, asiste a una protesta propalestina en el centro de París, Francia

La Fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar si tres candidatos a la alcaldía de extrema izquierda fueron objeto de ‌una campaña de un Estado ‌extranjero que pretendía interferir en las elecciones francesas, según informaron el miércoles, una medida que podría ayudar a arrojar luz sobre la misteriosa campaña.

Reuters reveló este mes que las autoridades francesas sospechan que la supuesta campaña de desprestigio contra tres candidatos a la alcaldía del partido propalestino La Francia Insumisa (LFI) antes de las elecciones municipales de marzo fue llevada a cabo ​por una enigmática ⁠empresa israelí llamada BlackCore.

La campaña incluyó sitios web engañosos y cuentas en ‌redes sociales en las que se alegaba conducta delictiva, así ⁠como anuncios digitales denigrantes, según informaron a ⁠Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

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La decisión de la Fiscalía de París de abrir una investigación independiente y no solicitada pone de relieve la creciente presión ⁠a la que se veían sometidas las autoridades francesas para dar ​respuestas sobre unos incidentes que planteaban preguntas incómodas ‌sobre la seguridad de las elecciones francesas.

Su ‌investigación incluirá elementos de otras investigaciones en curso en Marsella y ⁠Toulouse, al tiempo que contará con el apoyo de una fuerza policial cibernética nacional especializada.

Según la legislación francesa, la injerencia extranjera se refiere únicamente a acciones llevadas a cabo por un Estado extranjero, señaló la fiscalía, que ​añadió que "no ‌se había denunciado ninguna sospecha de intervención de este tipo". Si se descubre que una empresa extranjera o personas del extranjero han encargado las supuestas campañas de desprestigio, no serían culpables de injerencia extranjera.

La investigación está dirigida por fiscales de una sección encargada ⁠de asuntos militares y ataques contra los intereses fundamentales de la nación, según informaron los fiscales.

Los presuntos delitos incluyen espionaje extranjero, fraude electoral llevado a cabo mediante noticias falsas o maniobras fraudulentas, y apología del terrorismo en internet, según indicaron.

La operación tenía como objetivo al candidato a la alcaldía de Marsella Sébastien Delogu, al candidato de Toulouse François Piquemal, y a su homólogo de Roubaix ‌David Guiraud, según las autoridades francesas y los propios candidatos.

El partido La Francia Insumisa es acusado habitualmente de antisemitismo por algunos líderes de la comunidad judía y rivales políticos —acusaciones que niega—, mientras que muchas figuras del mundo empresarial se muestran preocupadas por sus políticas de impuestos altos y gasto público elevado.

Antes de ‌borrar su presencia en internet tras las indagaciones de Reuters, BlackCore se describía a sí misma como "una empresa de élite dedicada a la influencia, la ciberseguridad y ‌la tecnología, creada ⁠para la era moderna de la guerra de la información". Afirmaba que proporcionaba a Estados y a campañas políticas "estrategias de ​vanguardia, herramientas avanzadas y una seguridad sólida para dar forma a los discursos".

La empresa no ha respondido a los repetidos mensajes.

Con información de Reuters