Efemérides del 27 de mayo: qué pasó un día como hoy

Oscar Wilde.

Cada 27 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Jorge Newbery, la condena de Oscar Wilde y la errupción de Volcán de Pacaya.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1527 - Sancti Spiritu

El navegante veneciano Sebastián Caboto ordenó la construcción del fuerte Sancti Spiritu sobre una barranca en el río Carcarañá, cerca de su desembocadura con el Paraná, en la actual provincia de Santa Fe. Fue el primer asentamiento español en Argentina.

1875 - Nacimiento de Jorge Newbery

Nació en Buenos Aires el ingeniero, aviador y deportista, precursor de la aviación en Argentina. Fue el fundador del Aeroclub de Aeronáutica Militar y se destacó en boxeo, natación, automovilismo, esgrima y remo.

1895 - Oscar Wilde

El escritor irlandés, autor de la célebre novela El retrato de Dorian Grey, fue condenado en Londres a dos años de cárcel por "conducta indecente y sodomía", por lo que fue obligado a trabajos forzados en la prisión de Reading.

1910 - Argentina 3 Chile 1

Las selecciones de Argentina y Chile se enfrentaron por primera vez en Buenos Aires durante los festejos del centenario argentino. Fue victoria “albiceleste” por 3-1, con goles de José Viale, Maximiliano Susán y Juan Enrique Hayes, mientras que para Chile anotó Frank Simmons.

1970 - Tricampeón de América

Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer equipo en ganar tres veces consecutivas la Copa Libertadores de América al empatar 0-0 con Peñarol en Montevideo. En el partido de ida en La Plata, el equipo “pincharrata” había ganado por 1-0 con gol del defensor Néstor Togneri.

2010 - Volcán de Pacaya

Una erupción lanzó fuentes de lava de un kilómetro de altura en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. El Gobierno guatemalteco declaró el estado de Calamidad en la zona afectada por la erupción, que causó tres muertos, entre ellos un periodista que cubría el fenómeno, y la evacuación de más de 2.000 personas.

2016 - Barack Obama

El presidente de Estados Unidos rindió homenaje en la ciudad japonesa de Hiroshima a las víctimas del ataque nuclear de su país a Japón en 1945, el primero de los dos que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. "La muerte cayó del cielo", dijo Obama.

2019 - Fallecimiento de Tuqui

En la ciudad bonaerense de Mercedes murió a los 64 años el conductor de radio y humorista Gabriel Gustavo Pinto, más conocido como Tuqui. Trabajó durante 20 años en la radio Rock&Pop y tuvo mucha vinculación con el rock argentino por sus conexiones con artistas como Luca Prodan y Gustavo Nápoli.