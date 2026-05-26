“El Norte necesita una tarifa diferencial”: el reclamo de La Rioja frente al proyecto de zonas frías

Tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por el proyecto libertario de cambios al régimen de zonas frías, la diputada nacional por La Rioja Gabriela Pedrali advirtió sobre el impacto que la iniciativa tendría en miles de hogares argentinos. Además, reclamó una discusión federal sobre las tarifas energéticas y propuso avanzar en un esquema de subsidios para las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

En este contexto, la legisladora nacional defendió la continuidad del régimen que otorga descuentos en las tarifas de gas para regiones con inviernos severos. En esa línea, durante su exposición en el recinto, Pedrali sostuvo que el programa permitió “corregir asimetrías” en un país marcado por profundas diferencias climáticas y económicas.

“En un país desigual, con enormes diferencias climáticas y regionales, el régimen de Zonas Frías permitía corregir asimetrías”, afirmó la legisladora riojana ante la Cámara de Diputados. La dirigente advirtió que la eliminación de este beneficio impactaría de lleno en la economía familiar de miles de argentinos que dependen de la calefacción durante el invierno.

Críticas a Javier Milei por el costo de los servicios

Pedrali también apuntó contra el discurso del presidente Javier Milei y cuestionó las consecuencias sociales de la desregulación económica y la reducción de subsidios estatales. “Mientras Milei habla de libertad, yo me pregunto: ¿libertad para quién? ¿Para las familias que no saben si van a poder prender una estufa?”, expresó durante su alocución en el debate parlamentario.

La diputada remarcó que el acceso a la energía no puede analizarse únicamente desde una lógica de mercado y sostuvo que se trata de un derecho básico vinculado a condiciones de vida digna. “No hay privilegios cuando hablamos de condiciones de vida digna. Hay derechos. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlos”, enfatizó.

El proyecto para crear “Zonas Cálidas”

Además de defender el esquema vigente para las regiones más frías del país, la legisladora puso el foco en la situación que atraviesan las provincias del Norte Grande durante los meses de calor extremo. En ese sentido, confirmó que el dictamen impulsado por su espacio incorpora iniciativas para avanzar en un régimen de “Zonas Cálidas”, destinado a otorgar tarifas eléctricas diferenciadas en provincias donde el uso de refrigeración resulta indispensable.

La propuesta busca reconocer que, en muchas zonas del norte argentino, el consumo energético durante el verano no responde a un lujo sino a una necesidad básica para sobrellevar temperaturas extremas. Con esta postura, sectores de la oposición buscan instalar una discusión más amplia sobre el federalismo energético y el impacto de las tarifas públicas en la vida cotidiana de la población.