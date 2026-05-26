Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 29 de mayo 2026

A cuánto se vende el dólar hoy

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse durante mayo y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya definió cuál será el nuevo techo para el dólar oficial mayorista hacia el cierre del mes de mayo 2026.

Según los valores oficiales del régimen de flotación administrada, el tipo de cambio oficial podrá alcanzar un máximo de $1.757,34 el viernes 29 de mayo de 2026. Ese nivel corresponde al límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central dentro del nuevo esquema monetario implementado por el Gobierno Nacional.

Actualmente, el techo de intervención se ubica por debajo de ese valor, pero el mecanismo contempla ajustes periódicos y automáticos que continúan elevando tanto el piso como el techo de la banda cambiaria. La actualización forma parte de la estrategia oficial para administrar la dinámica del dólar sin regresar a un sistema de tipo de cambio fijo.

El precio del dólar oficial hasta el viernes 29 de mayo, según el Banco Central.

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias

El régimen cambiario vigente establece un corredor de flotación dentro del cual el dólar oficial puede moverse libremente sin intervención directa del Banco Central. El objetivo central del esquema es reducir la volatilidad cambiaria y administrar las expectativas del mercado manteniendo cierto grado de flexibilidad para el tipo de cambio.

Cuál es el valor del dólar según el BCRA

En la práctica, el BCRA solo interviene cuando la cotización perfora alguno de los extremos de la banda:

Si el dólar supera el techo establecido , el Banco Central puede vender reservas internacionales para contener la suba.

, el Banco Central puede vender reservas internacionales para contener la suba. Si el tipo de cambio cae por debajo del piso, la autoridad monetaria puede comprar divisas para sostener la cotización.

Dentro de esos márgenes, el mercado opera sin intervención oficial obligatoria. El nuevo sistema comenzó a implementarse en 2026 como parte del programa monetario diseñado por el equipo económico para desacelerar la inflación y reducir la presión sobre los dólares financieros y paralelos.

A cuánto cotiza el dólar

Qué espera el mercado para el dólar oficial

Las principales consultoras privadas y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central continúan proyectando una suba gradual del dólar oficial durante los próximos meses.

Según el último informe del BCRA, la mediana de las proyecciones privadas ubica al dólar oficial promedio de mayo alrededor de los $1.410. Además, el REM prevé que el tipo de cambio termine 2026 cerca de los $1.676, manteniendo un ritmo de ajuste inferior a la inflación esperada para el mismo período.

El informe también refleja:

Expectativas de tasas de interés reales negativas,

Continuidad del superávit fiscal,

Desaceleración inflacionaria gradual,

Un esquema cambiario administrado con intervención acotada.

Sin embargo, distintos análisis privados advierten que parte de ese equilibrio se sostiene mediante una fuerte contracción del gasto público y una creciente acumulación de deuda flotante.