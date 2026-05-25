Trump vincula los Acuerdos de Abraham con pacto con Irán

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso sobre inteligencia artificial en Washington D.C., EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el lunes ‌que debería ser obligatorio que países como Qatar, Pakistán, Egipto, Jordania y Turquía se sumen en bloque a los Acuerdos de Abraham, ​como parte ⁠de un esfuerzo por ‌alcanzar un pacto con ⁠Irán.

Trump afirmó ⁠que el sábado habló con los líderes de esos países, así ⁠como con Arabia Saudita ​y Baréin, que ‌ya han firmado ‌los acuerdos, un conjunto de ⁠pactos para normalizar las relaciones con Israel.

"Afirmó que, tras todo el trabajo ​realizado ‌por Estados Unidos para intentar armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos ⁠países, como mínimo, se adhirieran de forma simultánea a los Acuerdos de Abraham", escribió Trump en su plataforma Truth Social el lunes.

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Afirmó que esos ‌países se sentirían honrados de contar con Irán como parte de los acuerdos una vez que se alcance un pacto ‌para poner fin a la guerra.

Trump también dijo que las ‌negociaciones ⁠con Irán "van bien", pero no dio indicios de ​que un acuerdo sea inminente.

Con información de Reuters