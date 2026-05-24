Sigue el frío: cómo estará el clima este domingo 24 de mayo

Se viene una jornada fría en el AMBA.

Este domingo 24 de mayo será perfecto para disfrutarlo en casa, dado que se tratará de una jornada fría. Un sistema de cobertura nubosa densa predominará sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a lo largo de todo el día y los registros térmicos registrarán un techo de 15°C durante la tarde y un piso de 11°C hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé la emisión de alertas por contingencias climáticas severas para el territorio rioplatense. Las condiciones generales estarán marcadas por un ambiente fresco y una tasa de humedad elevada, que promediará el 84%.

En el ámbito de la Capital Federal, el cielo se mantendrá cubierto de manera uniforme, con una probabilidad de lluvias aisladas que apenas alcanza el 10% en la franja vespertina. Los vientos se mantendrán constantes desde el cuadrante noreste a una velocidad estimada de 13 km/h.

En cuanto al último día de este fin de semana largo, para mañana lunes 25 de mayo se proyecta una disminución paulatina de la nubosidad. El termómetro iniciará en los 12°C y ascenderá hasta los 18°C, consolidando una tendencia al alza en comparación con el domingo.

Frío.

Cómo seguirá el clima durante la semana en el AMBA

El martes 26 mantendrá parámetros meteorológicos estables, con probabilidad de bancos de niebla o nubosidad baja en sectores suburbanos. Las temperaturas se ubicarán en un rango entre los 10°C y los 17°C. Hacia el miércoles 27 el cielo se presentará mayormente despejado y sin previsiones de inestabilidad. La temperatura mínima descenderá a los 8°C, mientras que la máxima se sostendrá en 17°C.

Finalmente, el jueves 28 transcurrirá con regularidad atmosférica, nubosidad variable y registros térmicos que oscilarán entre los 12°C de base y los 18°C de techo. Hacia el viernes 29 se anticipa un moderado incremento en los registros térmicos, con una marca mínima de 10°C y un techo que se posicionará en los 19°C, convirtiéndose en la jornada más templada de la semana.

El período concluirá el sábado 30 bajo parámetros estables, con cielo cubierto de manera parcial y temperaturas que se mantendrán en un rango de entre 12°C y 16°C.