Hasta cuándo sigue el frío y frente polar en Buenos Aires y el conurbano: el clima para el fin de semana

Cómo estará el clima el fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo de mayo en Buenos Aires. El sábado 23 el cielo estará parcialmente nublado y, tras varios días de frío, la temperatura se elevará levemente al ubicarse entre una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

El domingo 24, de acuerdo al SMN, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá fresca, pero más agradable al encontrarse entre una mínima de 10°C y una máxima de 16°C.

El pronóstico del tiempo para los próximos días, según el SMN

El SMN también adelantó cómo estará el pronóstico del tiempo para la próxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los especialistas, la temperatura comenzará a subir con el correr de los días:

Lunes 25: el Día de la Revolución de Mayo, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura iniciará en 12°C y se elevará hasta alcanzar una máxima de 18°C.

el Día de la Revolución de Mayo, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura iniciará en 12°C y se elevará hasta alcanzar Martes 26 : el cielo iniciará el día despejado, pero comenzará a ganar una leve nubosidad en la tarde. La temperatura se ubicará entre los 10°C de mínima y los 17°C de máxima.

: el cielo iniciará el día despejado, pero comenzará a ganar una leve nubosidad en la tarde. La temperatura se ubicará entre los 10°C de mínima y los 17°C de máxima. Miércoles 27: regresará la nubosidad parcial y la temperatura descenderá levemente, al comenzar en 8°C de mínima y alcanzar máxima de 17°C.

Cómo es el otoño 2026 en Argentina: temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. Si bien la últimas semanas parecieron un adelanto del invierno, el organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.