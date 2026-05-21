Fuerte reclamo de la UOM tras 80 despidos en la industria metalúrgica

80 despidos en una importante empresa metalúrgica.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó un importante reclamo por el despido de 80 trabajadores en una importante empresa metalúrgica en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y que afecta duramente al sector industrial.

Se trata de la firma DAMLUC Servicios y Mantenimientos, contratista de Ternium en Ramallo, que desvinculó a casi todo su personal argumentando una importante baja en la actividad.

Según señalaron desde el gremio, la empresa quedó sin trabajo por la finalización de su contrato con la siderúrgica y tras esto comenzó a enviar los telegramas de despidos a unos 70 trabajadores metalúrgicos y a otra decena de administrativos y personal fuera de convenio.

En ese sentido, la seccional de San Nicolás de la UOM realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para resguardar los derechos de los afectados. El objetivo es que la firma les pague a los trabajadores la indemnización correspondiente.

Denuncian que la empresa busca pagar la mitad de las indemnizaciones

"La situación se da por inconvenientes económicos y financieros propios de una progresiva y drástica baja en la actividad", expresaron desde la empresa que encuadró los despidos en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto regula las desvinculaciones por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.

Esto, además de justificar los despidos, también permite a la compañía pagar una indemnización reducida, equivalente a la mitad de la que corresponde por antigüedad. En tanto desde el gremio exigieron que los pagos sean legales y justos para todos los trabajadores, es decir que se abone el 100 por ciento.

La firma está radicada en el Parque Comirsa, el polo industrial de Ramallo, y tenía como único cliente al gigante siderúrgico del grupo Techint en su planta industrial General Savio. Esto hizo que la caída de los pedidos ponga en jaque su futuro, ya que prácticamente no hay ningún tipo de actividad productiva. En los escritos enviados al personal también se mencionan complicaciones financieras, dificultades para sostener salarios, endeudamiento y conflictos laborales registrados en los últimos meses.

Otro de los puntos centrales del conflicto es que desde el sector de los trabajadores sostienen que Ternium estaría reteniendo pagos pendientes a su proveedor DAMLUC, con el objetivo de que esos recursos sean destinados a un fondo para el pago de las correspondientes indemnizaciones de los trabajadores despedidos.