Recorre paisajes únicos y tiene descuento para jubilados: cómo es la experiencia del Tren a las Nubes

El Tren a las Nubes es una de las experiencias más memorables para hacer en el norte argentino y lo mejor es que cuenta con grandes descuentos para jubilados. Se trata de uno de los trenes más altos del mundo, ya que se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel del mar.

El recorrido une San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla, sobre una estructura de acero de 224 metros de largo y 63 metros de alto. La obra fue inaugurada en 1939, pero sigue posicionada como un hito de la ingeniería ferroviaria de Latinoamérica.

La construcción demandó casi tres décadas, por las condiciones geográficas complejas. El punto más imponente del recorrido se encuentra en el viaducto La Polvorilla, donde alcanza los 4220 metros de altura sobre el nivel del mar.

El trayecto avanza lentamente sobre la puna y atraviesa el icónico paisaje árido de Salta, con extensos valles, profundos cañones, formaciones rocosas y el viaducto. La visita cuenta con un guía turístico que brinda información sobre la historia y la geografía de la zona. Para poder vivir la experiencia completa, una vez hecho el recorrido en los lugares del boleto, al regresar los pasajeros intercambian asientos para poder apreciar la vista del otro lado del tren.

Cuánto salen los pasajes del Tren a las Nubes para jubilados

El Tren a las Nubes ofrece dos experiencias, una por la cual se paga solo el recorrido en el tren, que parte de la estación San Antonio de los Cobres y avanza lentamente hasta La Polvorilla. Y otra que incluye la salida en micro desde la ciudad de Salta, una parada con desayuno, el recorrido en tren y el regreso en micro.

En mayo de 2026, los precios para jubilados varían de acuerdo a la elección:

Experiencia solo de tren: $175.500

Experiencia con micro, desayuno y tren: $132.000

¿Cómo comprar los pasajes para el Tren a las Nubes?

Los pasajes se pueden comprar en la página oficial del Tren a las Nubes o acercándose a la estación central de trenes de la ciudad de Salta (Ameghino N° 660, Ameghino y Balcarce). Se puede consultar información en el correo oficial ventas@trenalasnubes.com.ar o a través de lo teléfonos +54 9 387 422 8021 o 0800 888 NUBE (6823).