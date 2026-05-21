Trump desplegó el portaaviones Nimitz en el Caribe y crece la tensión en Cuba

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) informó el despliegue en el mar Caribe del Grupo de Ataque USS Nimitz, una cuadrilla de cuatro buques militares del Ejército estadounidense, en el marco de su creciente escalada de tensiones y amenazas contra Cuba desde principios de año. Lo confirmaron a través de un posteo en sus redes sociales, en el que señalaron que el comando naval llegó a Centroamérica después de cumplir la misión de "defender la democracia" al otro lado del mundo, desde "el estrecho de Taiwán hasta el Golfo Pérsico".

Después de lanzar su intervención contra Venezuela en enero pasado y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, además de atacar Irán a finales de febrero, el presidente Donald Trump fijó a la isla y al gobierno de Cuba como su próximo objetivo. Endureció el bloqueo militar al país y presiona sin cesar a las autoridades cubanas a negociar con él porque "están acorralados", según sus propias palabras. Lo más nuevo fue la acusación contra el ex presidente y dirigente del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, por "asesinato y conspiración" contra Estados Unidos en 1996 por el derribo de dos avionetas de exiliados cubanos radicados en Florida en la que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

"¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!", advirtió el Southcom en un mensaje publicado en su cuenta de X. En el mismo posteo, el comando norteamericano elogió "el paradigma de la preparación y la presencia" del grupo de ataque, integrado por el portaaviones USS Nimitz, a la unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada, al destructor USS Gridley y al buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent.

La propuesta de Marco Rubio de lanzar "nuevas relaciones directas" con Cuba "sin la tutela" del PCC

Después de la nueva seguidilla de sanciones que Estados Unidos le impuso al Gobierno de la isla, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le propuso "a todo el pueblo cubano" entablar una "nueva relación" directa, sin la tutela de las autoridades isleñas. En el mismo mensaje, acusó al gobierno de la isla de "saquear miles de millones de dólares al pueblo", a través de empresas como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas.

"Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Todo pasa por sus manos", dijo horas antes Rubio en un mensaje en vídeo en español publicado en redes sociales. "Esa es la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos. Es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo".